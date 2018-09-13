Apple Watch Series 4 — первое потребительское устройство с датчиком ЭКГ, получившее одобрение FDA

Компания Apple представила новые умные часы. Как и ожидалось, новинки в первую очередь отличаются увеличенными экранами, хотя сам дизайн не изменился.

Новинка доступна в формате 40 и 44 мм. Младшая стоит от 400 долларов, старшая - от 430 долларов. размеры соответственно составляют 40 х 34 х 10,7 мм при массе 30,1 г и 44 х 38 х 10,7 мм при массе 36,7 г.

Диагонали экранов Apple не раскрывает, уточняя лишь, что дисплеи примерно на 30% больше, чем у предыдущих версий.

У колёсика Digital Crown появилась обратная связь, а динамик сделал громче на 50%. Сердцем служит новая SiP Apple S4, которая вдвое быстрее прошлогодней версии. Также стоит отметить, что теперь SiP содержит двухъядерный 64-разрядный CPU. Отдельно Apple акцентировала внимание на новом акселерометре, который позволяет точнее отслеживать физическую активность и определять различные типы упражнений.





Новая интересная функция позволяет часам определять, что человек упал, что может быть полезно в случае пожилых людей. Если часы определяют, что человек упал и минуту после этого не двигается, они автоматически звонят в экстренную службу и отправляют координаты пользователя.

Одно из самых важных нововведений - наличие датчика, способного снимать электрокардиограмму. Apple Watch 4 - первые массовые умные часы, оснащённые таким датчиком. Совместно с расширенными возможностями ПО, работающего с датчиком ЧСС, это делает новые часы Apple одними из самых «медицинских» потребительских устройств.

Apple Watch Series 4 не просто первые умные часы, которые получили такой датчик, это ещё и первое потребительское устройство, способное снимать ЭКГ, которое получило одобрение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (U S Food and Drug Administration; FDA). Правда, можно вспомнить ремешок AliveCor Kardiaband для Apple Watch, который в прошлом году получил такое же одобрение, но он не является самостоятельным устройством.

Также стоит отметить множество новых циферблатов, включая анимированные. В итоге новая версия очень мало отличается от предыдущих внешне, но это первая действительно новая модель со времён Apple Watch первого поколения.

За работу беспроводных интерфейсов ответственен микропроцессор Apple W3. Кроме прочего, часы теперь поддерживают Bluetooth 5.0. Автономность заявлена на уровне до 18 часов.

В Watch Series 4 стали громче динамики (будет комфортнее общаться с Siri), а в корпусе теперь используются керамика и стекло, благодаря чему должна улучшиться связь (раньше были нарекания).

Кроме обычных версий часов Apple Watch Series 4 компания представила и новые модели Watch Nike+ и Watch Hermès.

Как всегда, они отличаются фирменными ремешками и оформлением. Причём модели Nike теперь есть не только с резиновыми «дырявыми» ремешками, а и с более привычными.

Watch Nike+ нового поколения стоят столько же, сколько и обычные модели, а вот Watch Hermès с брендовыми кожаными ремешками намного дороже - от 1400 долларов.