«Бюджетный» iPhone XR: большой дисплей с низким разрешением и самый мощный процессор

Ключевым событием пресс-конференции Apple, которая прошла 12 сентября в театре имени Стива Джобса в новом кампусе компании в её родном городе Купертино, стал анонс преемников iPhone X - iPhone Xs и Xs Max. Но потенциальных покупателей мобильной электроники «яблочного гиганта» интересовал и другой продукт - так называемый «бюджетный» iPhone с дизайном «десятки», но с более простым LCD-дисплеем.

Источники слухов и информационных утечек о смартфонах Apple образца 2018 года долго не могли угадать название модели. Сначала её именовали iPhone 9, потом появились сведения, что новинку назовут iPhone XC. Лишь незадолго до презентации выяснилось, что на самом деле устройство выйдет на рынок как iPhone XR, что и было подтверждено представителями бренда со сцены.

Как и ожидалось, iPhone XR получил 6,1-дюймовый дисплей IPS LCD, названный Liquid Retina, который является одним из главных его отличий от более дорогих и престижных представителей серии XS. Его разрешение немного выросло по сравнению с iPhone 8 и составляет 1729 × 828 точек. Но пиксельная плотность осталась невысокой по современным меркам и неизменной по сравнению с 4,7-дюймовым предшественником - 326 ppi. Зато за счёт тонких рамок по габаритам корпуса 6,1-дюймовый XR сопоставим с 5,5-дюймовым iPhone 8 Plus.

Функции чувствительности к силе нажатия на экран 3D Touch новый «бюджетный» смартфон Apple лишился, но остальные фирменные «фишки» вроде автоматической подстройки цветовой температуры True Tone ему оставили. Ввиду искоренения «домашней» клавиши, аппарат обзавёлся жестовым управлением с тактильной виброотдачей Haptic Touch.

В верхней части экрана красуется такой же, как у старших собратьев вырез, в котором сконцентрированы все те же датчики. Иными словами, здесь также есть полноценный новый Face ID. За съёмку селфи отвечает 7-Мп фотомодуль, поддерживающий запись видео в формате 1080p@60fps, Animoji и Memoji.

Тыльная камера тоже одинарная, но построена, как утверждается, на новом 12-Мп сенсоре с увеличенными в размерах 1,4-мкм пикселями. Фотомодуль оснащается системой оптической стабилизации, шестиэлементным широкоугольным объективом с диафрагмой f/1,8 и улучшенной вспышкой True Tone. Возможности обновлённой основной фотокамеры включают также «умное» расширение динамического диапазона Smart HDR, портретный режим и регулируемое по глубине размытие заднего плана, за которые отвечают алгоритмы, основанные на искусственном интеллекте.

Аппаратную основу iPhone XR разделяет со старшими XS и XS Max. Речь идёт о шестиядерном процессоре A12 Bionic, производимому по 7-нм техпроцессу. По данным разработчиков, его высокопроизводительные ядра на 15 % быстрее, чем аналогичный вычислительный кластер в прошлогоднем чипе A11. Что касается «экономичного» блока, то ему приписывают повышение энергоэффективности на 50 %. Графический контроллер «ускорили» тоже на 50 %. Кроме того, в состав однокристальной системы входит восьмиядерный нейронный модуль Neural Engine нового поколения, позволяющий выполнять до 5 трлн операций в секунду. Для сравнения: число вычислений в A11 равнялось 600 млрд.

Ёмкость аккумулятора Apple по традиции не раскрывает, но утверждает, что, несмотря на выросшее быстродействие, iPhone XR работает на полтора часа дольше, чем iPhone 8 Plus.

Вариантов цветового исполнения iPhone XR насчитывается шесть - белый, чёрный, синий, жёлтый, коралловый и красный (PRODUCT)RED. Палитрой модель напоминает iPhone 5c, но ни о каком дешёвом пластиковом корпусе здесь речи не идёт. Передняя и задняя панели закрыты стеклом, рамка по периметру изготовлена из алюминия 7000-ой серии, присутствует защита по стандарту IP67 и поддерживается беспроводная зарядка.

Предварительные заказы стартуют с 19 октября, стоимость начинается от $749.



