Apple представила новые флагманы — iPhone Xs и Xs Max

Как и ожидалось, на мероприятии в Театре Стива Джобса Apple представила свои флагманские смартфоны следующего поколения, получившие имена iPhone Xs и iPhone Xs Max. Первый соответственно приходит на смену оригинальной «десятки» и «восьмёрки», а второй призван удовлетворить спрос на большие экраны и заменяет iPhone 8 Plus.

Исполнительный директор компании Тим Кук (Tim Cook) перед анонсом новых аппаратов не преминул упомянуть, что пользователи смартфонов Apple самые счастливые - по крайней мере, согласно опросам, 98 % из них полностью удовлетворены своими аппаратами.





Внешне iPhone Xs сложно отличить от прошлогодней модели: она и оснащается, как и iPhone X, 5,8-дюймовым экраном c разрешением 2436 × 1125. В свою очередь iPhone Xs Max при габаритах, соответствующих 5,5-дюймовому iPhone 8 Plus, получил 6,5-дюймовый дисплей Super Retina с разрешением 2688 × 1242 (3,3 млн пикселей, плотность точек - 458 ppi). Присутствует поддержка Force Touch и прочие особенности, включая скруглённые края и пресловутый вырез сверху.

Apple, впрочем, внесла ряд изменений в экраны: прежде всего, упомянуто использование спереди и сзади корпуса самого совершенного и надёжного защитного стекла из присутствующих сейчас на рынке (видимо, немалые вложения в Corning дают свои результаты). Кроме того, на 60 % улучшился цветовой охват по сравнению с iPhone X, появилась поддержка технологий Dolby Vision и HDR10, а контрастность дисплея достигла 1 000 000:1. Частота опроса тач-сенсора равна 120 Гц.





Хотя корпус в целом остался прежним, аппараты серии iPhone Xs получили улучшенную защиту от воды: теперь они не боятся солёной воды, газировки, чая и даже пива. Конечно, надолго с ними лучше не нырять, но, если аппарат был уронен в морскую воду, беспокоиться особо не стоит. Apple говорит, что защита допускает погружение на глубину до 2 метров длительностью до 30 минут. Сохранена поддержка беспроводной зарядки, которая стала быстрее. Apple также обещает более качественный и глубокий стереозвук на Xs - играть и смотреть фильмы будет гораздо удобнее. Рамка корпуса из нержавеющей стали в дополнение к серебристому и серому цветовым исполнениям представлена также в золотом цвете.

Следующее важное новшество, - конечно, новая 7-нм однокристальная система A12 Bionic. Apple отмечает, что этот чип включает 6,9 млрд транзисторов, из которых значительная часть отдана 6-ядерному CPU (2 мощных ядра в связке с 4 упрощёнными - на 15 % быстрее и на 50 % эффективнее A11) и 4-ядерному GPU (на 50 % мощнее графики A11).

Второе ключевое отличие A12 - новый нейронный процессор Neural Engine, который вместо 2 ядер в A11 получил сразу 8 ядер и умеет обрабатывать 5 триллионов операций в секунду против 600 млн в прошлогоднем смартфоне. Вся эта мощь обещает сделать лучше и быстрее работу портретного режима, Face ID, Animoji, функций персонального помощника Siri и, конечно, дополненной реальности.

Вообще фреймворк Core ML для работы сторонних разработчиков с технологиями машинного обучения исполняется по сравнению с A11 теперь в 9 раз быстрее, потребляя при этом на порядок меньшее энергии. Apple обещает более быстрое распознавание поверхностей для ARKit, и позволяет использование принципиально новых функций машинного обучения в режиме реального времени прямо на устройстве. Впервые система Neural Engine открыта для платформы Core ML, поэтому разработчики могут создавать приложения, задействующие эту эффективную систему машинного обучения.

Кроме того, A12 включает ещё более мощный процессор обработки сигналов, позволяет реализовать новые функции видео и фото, улучшенную поддержку видеокодера HEVC и многое другое. Обновлённый системный контроллер позволяет увеличить объем памяти iPhone до 512 Гбайт. Все эти технологии открывают новые возможности в области игр, фотосъёмки, видеомонтажа и работы с ресурсоёмкими приложениями. Apple обещает, что многозадачная работа и запуск приложений станут на 30 % быстрее. При этом iPhone Xs работает без подзарядки на 30 минут дольше, чем iPhone X, а iPhone Xs Max - на полтора часа дольше смартфона прошлого поколения.

Во время презентации Apple продемонстрировала возможности новых смартфонов на примере нескольких приложений. Издательство Bethesda показало мобильную ролевую игру Elder Scrolls Blades, которая получила поддержку HDR, хорошую графику и продвинутый стереозвук - выход состоится осенью.

Next Team вместе с канадским баскетболистом Стивом Нэшем (Steve Nash) рассказали об использовании камеры и фреймворка Core ML в приложении Homecourt. Последнее позволяет в реальном времени анализировать броски мячом по корзине (угол ноги, угол броска, время броска, скорость, тип броска и так далее) - очень полезно для тренировок.

Последняя демонстрация Galaga AR от компании Directive Games, как и следует из названия, представляла собой старую-добрую Galaga, только в кооперативе и с использованием дополненной реальности. Со стороны, конечно, все AR-игры смотрятся нелепо. Эта была не исключением, но играть в неё с друзьями может оказаться весело.

Камеры в iPhone давно стала одной из наиболее важных составляющих. Неудивительно, что и в новых смартфонах они подверглись улучшениям. На лицевой стороне появилась 7-Мп камера TrueDepth с вдвое более быстрым сенсором. А тыльная камера получила два новых 12-Мп датчика с широкоугольным объективом f/1,8 и телефото объективом f/2,4 (двукратный оптический зум), которые дополнены обновлённой вспышкой True Tone. Используется двойная система оптической стабилизации. Увеличенные пиксели вдвое более быстрых датчиков повышают чёткость изображения и уменьшают уровень шумов в условиях низкой освещённости.

Важные возможности открываются также благодаря чипу A12 и новому Neural Engine. Например, смартфон научился делать Smart HDR для детальных снимков с широким цветовым диапазоном (при этом движущиеся объекты не должны приводить к артефактам). Появилась функция улучшенного боке в портретном режиме и динамическая глубина резкости (можно регулировать виртуальную диафрагму).

Кстати, режим «Портрет» с функцией «Глубина» доступен и для камеры TrueDepth: можно снимать селфи, создавать Memoji и ещё быстрее определять контуры лица для сторонних приложений, использующих возможности дополненной реальности. В общем, вычислительная фотография всё сильнее и настойчивее наступает на профессиональный сектор.

Apple обещает ещё более качественное видео на iPhone Xs и iPhone Xs Max (прошлогодняя модель стала первым смартфоном с поддержкой записи 4K при 60 кадрах/с). Новая матрица обеспечивает улучшенную стабилизацию видео и более высокое качество изображений в условиях низкой освещённости. А расширенный динамический диапазон лучше передаёт детали в светлых и тёмных областях. Кроме того, теперь при видеосъёмке можно записывать стереозвук с помощью четырёх встроенных микрофонов.

Стоит упомянуть также поддержку LTE гигабитного класса с самым широким охватом международного роуминга. Впервые Apple смирилась с просьбами пользователей и добавила-таки поддержку двух SIM-карт (dual SIM dual standby) в iPhone Xs и Xs Max.

Реализовано это связкой виртуальной eSIM и физической SIM. В Китае поддерживается две физические SIM-карты с двух сторон лотка (вставлять и доставать их будет непросто).

iPhone Xs стали самыми «зелёными» аппаратами Apple: они производятся на 100 % возобновляемой энергии, полностью утилизируются. Смартфоны выпускаются в серебристом, тёмно-сером и новом золотистом исполнениях с 64, 256 или 512 Гбайт встроенной флеш-памяти. Стоимость 5,8-дюймовой модели начинается с $999, а Xs Max - с $1099. Предзаказы в США стартуют в пятницу, а поставки - 21 сентября.

iPhone Xs и iPhone Xs Max работают под управлением iOS 12 с массой новых возможностей вроде дополненной реальности, функции для поиска и отправки фотографий, новых Animoji и Memoji, функцией контроля времени «Экранное время», быстрыми командами Siri и новыми возможностями конфиденциальности - мы писали об этом во время анонса бета-версии ОС.