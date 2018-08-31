BlackBerry KEY2 LE, оснащенный механической клавиатурой QWERTY, представлен официально

Ассортимент смартфонов под торговой маркой BlackBerry пополнился новой моделью - KEY2 LE. Новинка является слегка упрощенной, но в то же время и более доступной версией ранее представленной модели KEY2.





Если KEY2 базируется на SoC Qualcomm Snapdragon 660, то новая модель построена на платформе Snapdragon 636. Объем оперативной памяти новинки составляет 4 ГБ, объем флэш-памяти - 32-64 ГБ. Дисплей характеризуется диагональю 4,5 дюйма разрешением 1080 х 1620 пикселей и соотношением сторон 3:2. Защиту матрицы IPS обеспечивает закаленное стекло Gorilla Glass.

Система основной камеры стала проще: вместо двух датчиков разрешением 12 Мп, применяемых в KEY2, KEY2 LE получил датчики разрешением 5 и 13 Мп. С основным соединен объектив с диафрагмой F/2,2. Основная камера поддерживает запись видео разрешением 4К с кадровой частотой 30 к/с, но никакой оптической стабилизации, конечно же, не имеет. Во фронтальной камере смартфона применен датчик разрешением 8 Мп.





Смартфон также получил аккумуляторную батарею емкостью 3000 мА·ч, слот для карт microSD, дактилоскопический датчик (он расположен под клавишей пробела) и предустановленную ОС Android 8.1. Интересно, что в KEY2 LE, в отличие от старшего брата, рамка корпуса не металлическая, а пластиковая, но тыльная панель выполнена так же, как в KEY2 - из мягкого на ощупь пластика.

KEY2 LE стал первым с 2014 года смартфоном BlackBerry, который имеет несколько цветовых вариантов. К тому же он самый компактный (150,3 x 71,8 x 8,4 мм) и легкий (156 г) в серии KEY.

Сроки начала продаж KEY2 LE пока не сообщаются, но цены уже определены: 400 евро за версию с 32 ГБ и 450 евро за вариант с 64 ГБ памяти.