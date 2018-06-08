Финансовые новости
- |
- 08.06.18
- |
- 22:47
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Смартфон BlackBerry KEY2 получил улучшенную клавиатуру и оценён в 650 долларов
08:15 08.06.2018 |
---
Компания TCL представила смартфон BlackBerry KEY2. Сам факт его анонса весьма интересен. Дело в том, что Keyone - первый смартфон TCL под брендом BlackBerry, который получил преемника. Можно предположить, что это означает, что именно Keyone продавался лучше других моделей бренда, созданных TCL.
Как бы там ни было, новая модель действительно является прямым преемником прошлогодней. Тут сохранена концепция, да и некоторые параметры остались нетронутыми.
К примеру, экран сохранил как диагональ (4,5 дюйма), так и разрешение (1620 х 1080 пикселей). Неизменной осталась и ёмкость аккумулятора, равная 3500 мА·ч. Напомним, прошлогодняя модель показала просто отличную автономность.
Зато платформа стала намного производительнее. Вместо Snapdragon 625 тут используется Snapdragon 660. Объём оперативной памяти вырос до 6 ГБ, а флэш-памяти может быть 64 либо 128 ГБ, причём и слот для карт microSD сохранили.
Основная камера оснащена двумя 12-мегапиксельными датчиками. Второй в данном случае сопряжён с телеобъективом. А ещё имеется функция Optical Superzoom. Работает она по принципу функции HDR: делает несколько снимков и затем «сшивает» их. Но в данном случае это делается для улучшения качества при масштабировании. Фронтальная камера тут восьмимегапиксельная.
Что же касается основной особенности смартфона, его клавиатуры, TCL внесла в неё определённые доработки. Компания говорит об оптимизации межкнопочного интервала, матовой поверхности, увеличении высоты клавиш на 20%, а также добавлении кнопки Speed Key для быстрого доступна к выбранным приложениям.
Работает аппарат под управлением Android 8.1. Стоит смартфон 650 долларов, а в продаже появится в конце месяца.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|От 6 месяцев до 6 лет. Почему запуск Антикоррупционного суда может затянуться на годы
|Потребительские цены в Украине в мае не изменились, в годовом измерении инфляция замедлилась до 11,7% – Госстат
|Трамп призвал вернуть Россию в G8. Италия согласна
|НБУ может в июне продлить действие нормы об обязательной продаже валютной выручки в размере 50% - банкиры
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :