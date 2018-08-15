Хакеры смогли вывести криптовалюту с «неприступного» криптокошелька Макафи

Группа специалистов по компьютерной безопасности сообщила, что им удалось взломать криптокошелек Bitfi и, самое главное, отправить транзакции с него.

В своем заявлении хакеры утверждают, что результат их стараний попадает под условия кампании, объявленной Джоном Макафи. Последний сначала пообещал $100 тысяч любому, кто сможет взломать кошелек Bitfi и отправить с него транзакции. Затем награда была увеличена до $250 тысяч.

Сообщается, что специалисты получили полный доступ (root-права) к кошельку еще две недели назад и с тех пор наблюдали за всей активностью устройства. Они отметили, что Bitfi сохраняет связь с серверами компании, а также смогли перехватить передаваемые данные.

«Это позволило нам выводить разные смешные сообщения на экран кошелька. Конечно, это не главное. Мы смогли продемонстрировать, что устройство подключено к серверам и работает, несмотря на серьезные модификации», - сообщил Эндрю Тирни, известный под псевдонимом Cybergibbons.

Хакерам удалось отправить приватные ключи и кодовую фразу с устройства на удаленный сервер.

«Мы отправили сид и фразу с устройства на другой сервер с помощью Netcat, без особых ухищрений. Мы думаем, что все [условия кампании] были выполнены», - заявил Тирни.

Отметим, что ранее специалисты по безопасности находили в кошельке Bitfi вредоносные программы, передающие данные в Китай. А совсем недавно 15-летний хакер смог запустить на устройстве игру Doom.

Статьи по теме:

17.11.17 Наркоман, алкоголик, убийца, IT-бизнесмен? Как начиналась история создателя антивируса McAfee. И закончилась

Кто стоит за крупными и успешными технологическими компаниями? Вероятно, заучки или люди, которые были погружены в науку с самого детства. «Как бы не так!» - может воскликнуть Джон Макафи, если его спросить.

