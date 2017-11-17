Наркоман, алкоголик, убийца, IT-бизнесмен? Как начиналась история создателя антивируса McAfee. И закончилась

Кто стоит за крупными и успешными технологическими компаниями? Вероятно, заучки или люди, которые были погружены в науку с самого детства. Они наверняка интересовались всякой техникой, в свободное время паяли радиоприемники, а потом изучали нутро компьютеров и машинную грамоту. Заработав денег, такие люди надевали строгие или не очень костюмы и строили свой бизнес, сидя в кабинетах с дорогой мебелью, посещали благотворительные мероприятия и, попивая мартини, с умным видом рассказывали о своих успехах.

«Как бы не так!» - может воскликнуть Джон Макафи, если его спросить. Этот человек выбивается из рамок обыденного представления об IT-бизнесменах чуть более чем полностью. Родился он осенью 1945 года в стране «бессмертного горца» Коннора Маклауда - Шотландии. Однако здесь его родители надолго не задержались: отцом Джона был расквартированный американский военный, который по завершении Второй мировой войны решил вернуться на родину.

Математик

Первые годы жизни Макафи и его юность вряд ли прошли в спокойствии да родительской любви. Предок будущего бунтаря, работавший в то время дорожным геодезистом, не смог противиться зеленому змию и, когда Джону было 15 лет, покончил жизнь самоубийством - застрелился. «С этим фактом я просыпаюсь каждый день», - как-то сказал Джон.

В школе будущий создатель антивирусной компании отличался интересом к точным наукам. Смерть отца сказалась на молодом человеке: тогда вряд ли было принято ходить к психотерапевту, чтобы изливать ему свои беды и горести. Джон последовал дурному отцовскому примеру, пристрастившись к спиртному и наркотикам. Но оставался верен математике.

Он продолжал пить и во время учебы в колледже Роанока в Вирджинии, а на выпивку и жизнь зарабатывал, продавая журналы. И именно с их помощью он смог скопить денег - деловая жилка была характерна для Макафи с самого начала его карьеры. «Вы выиграли бесплатную подписку на наше издание! Все, что вам необходимо, - это заплатить незначительную сумму за доставку», - примерно такими словами и с широкой улыбкой, стоя на пороге очередного дома, окучивал жертву молодой британо-американец. Звучит до боли знакомо, не правда ли?

К 1968 году Макафи окончил обучение в колледже Роанока, продолжив получать образование в государственном вузе. Попытался. Отсюда его якобы выгнали за интимные отношения с младшей студенткой, куратором которой Джон являлся. Видимо, у него был свой взгляд на то, что входит в обязанности ментора, а руководство учебного заведения его не разделяло. Впрочем, Макафи поступил как мужчина и взял девушку в жены.

Кодер

Его становление как будущего айтишника началось примерно в это время. Образно говоря. Свои силы он пробовал, пробивая дырки в перфокартах для Univac. Если же без иронии, то именно тогда Макафи пошел по «компьютерной» стезе, изучал основы программирования, или, вернее, компьютерных вычислений. Все шло хорошо, пока Джона не поймали на марихуане (конец 60-х, культура хиппи, «Make love, not war» и все такое в том же роде). Полиция, увольнение, поиск нового места.

Обладая кое-каким опытом, Джон устроился на работу в железнодорожную компанию в Миссури, где тесно познакомился с компьютером IBM. С помощью железных мозгов он оптимизировал расписание поездов, а параллельно продолжал экспериментировать с организмом. «Большинство моих боссов сидели на наркотиках разного плана», - так оправдывался позже Макафи, пересевший на «дурь» посерьезней.

Вы догадаетесь сами: Макафи был уволен с нового места работы, так как очередной «трип» завел его слишком далеко. Настолько, что в Миссури он больше не возвращался.

Кремниевая долина

В 1970-х Макафи подался в Кремниевую долину (это название, кстати, местность получила примерно с его приходом. Но эти события не связаны). Благодаря своим навыкам он успел поработать на крупнейшие ныне корпорации, в том числе государственные. Сегодня наличие их названий в резюме уж точно добавило бы как минимум «+100» к перспективности претендента. Взялся ли Джон Макафи за ум? Многие источники утверждают, что нет.

Информация о периоде жизни Макафи, охватывающем конец 60-х и все 70-е годы прошлого века, полна противоречий - история быстро собирает вокруг себя мифы и выдумки. Источники могут давать разные даты для одних и тех же событий, а поздние интервью с героем не то чтобы не проливают свет, а еще больше запутывают. Впрочем, это в стиле Макафи, которого знающие его люди называют тем еще хитрецом.

1970-е Макафи провел в постоянных переездах с места на место, он менял работодателей, посещал Мексику, где прожил около года: «Он путешествовал по Мексике на минивэне, в нем спал и ел. Здесь он закупался камнями и серебром, мастерил ювелирные изделия для продажи туристам. Позже, когда в Сан-Франциско поднялась паника вокруг СПИДа, он торговал поддельными карточками, удостоверявшими, что ее владелец не является носителем ВИЧ». Правда ли это или выдумка?..

«Я больше не могу...»

Что-то изменилось в 80-х, к тому моменту Джону Макафи исполнилось 35 лет. Вряд ли он по собственной воле собирался покончить с разгульным образом жизни. Но передышка ему требовалась: жена ушла, очередной работодатель, устав от зависимостей сотрудника, указал ему на дверь. Сам Макафи назвал свою тогдашнюю жизнь адом. «В 1984 году я в последний раз выпивал, принимал и „толкал" наркотики, - утверждает бизнесмен. - Но прошлая жизнь осталась со мной - мое тело покрывают тату из того периода. Боюсь, прошлое влияет и на мое настоящее».

Тем не менее прошлое не повлияло на интерес к навыкам Джона со стороны потенциальных работодателей, и Макафи нашел профессиональное применение в Lockheed Martin, выполнявшей госзаказы. Здесь он трудился над засекреченной программой распознавания голоса. Здесь же в 1986-м он познакомился с первым компьютерным вирусом для DOS: Джона заинтересовал фрагмент кода, целью которого было копирование самого себя на дискету, если та оказывалась в приводе зараженного компьютера.

Как оказалось позже, речь шла о вирусе Brain, созданном пакистанскими братьями-программистами. По официальной версии, они хотели защитить собственное ПО от копирования. По другим данным, пакистанцам, назвавшим программу в честь своего магазина, стало интересно, как далеко заберется созданный ими код. Поэтому он содержал контактные данные, в том числе номер телефона, по которому им и сообщили о первой вирусной эпидемии на DOS.

Рождение антивируса McAfee

А что Макафи? Ему в голову пришла идея стартапа: почему бы не бороться с этой напастью? Так в 1987 году и появилась McAfee Associates. Стоит отметить, что идея как вирусов, так и антивирусного ПО была не нова: вредоносы уже были написаны для компьютеров Apple, имелись и инструменты для борьбы с ними. А вот продукт Microsoft оставался в определенной мере беззащитным.

Однако вернемся к Джону. На некоторое время он задержался в Lockheed Martin, но ближе к концу 80-х полностью ушел в свой новый бизнес, который начинался с офиса в его собственном доме. Вначале он распространял свой продукт бесплатно - бизнесмен хотел «подсадить» пользователей на новое ПО, заставить думать, что без него жить нельзя. «Я прекрасно понимал суть человека. Поэтому на стенах городов всегда появляются граффити. Людям нравится портить вещи. Хакеры будут всегда», - заявил Макафи.

Стартап оказался успешным, антивирусная платформа была востребована крупными компаниями, McAfee Associates зарабатывала к началу 90-х около $5 млн в год, половина предприятий из списка Fortune 100 пользовались антивирусом этой фирмы. До этого плодовитый Макафи успел выпустить книгу о вирусах, провести интересную рекламную кампанию - то есть всячески пиарил бизнес.

Спустя примерно 5 лет после основания McAfee Associates вышла на биржу, ее акции оценивались примерно в $80 млн. Незадолго до этого Макафи поднял бурю в стакане благодаря вирусу Michelangelo (и, вероятно, своей хитрости): во всех СМИ звучало предупреждение о грядущем апокалипсисе, о миллионах зараженных вредоносным ПО компьютеров. Продажи компании McAfee подскочили до небес, все ринулись на защиту данных. День икс (6 марта - день рождения Микеланджело) наступил, а масштабная катастрофа, пророком которой выступил Макафи, - нет. И в следующем году тоже не наступила.

«Нехорошо получилось», - подумал, наверное, он и в 1994 году покинул компанию, а спустя пару лет за $100 млн продал долю в ней. Макафи все? По большому счету да.

Джон начал искать идеи, вкладываться в компании, продавать их, создавать новые. Одним из проектов Макафи стал интернет-мессенджер PowWow для Windows. Не взлетел. Как и многое другое. Макафи читал лекции, учил молодежь уму-разуму, изучал йогу и писал книги о ней. А затем он пропал из поля зрения, вновь появившись в информационном поле ближе к 2008 году. За это время бизнесмен успел почти полностью растратить все деньги - инвестор из него оказался никудышный. «Не имею ни малейшего представления, как это могло случиться», - прокомментировал он потерю средств в интервью.

В 2008 году Макафи продал принадлежавшую ему землю, расплатился по долгам и отправился на поиски себя в Белиз. По другим данным, Джон Макафи таким образом пытался избежать миллионных выплат по судебному иску. Мы не станем вдаваться в описание и его, так как личная жизнь американца оказалась куда более запутанной, чем профессиональная.

Решил поиграть в крутого парня

В Белизе его интересовали вирусы, но на этот раз не компьютерные. Целью проекта QuorumEx, которому дали старт в 2010-м, стал поиск «нового типа лекарств» против патогенов - для этого планировалось изучить способы взаимодействия между собой бактерий и оказать на них влияние. Стартап вылился в серьезные проблемы для Макафи, одной из причин которых стала его не слишком здоровая паранойя. И, вероятно, растения недалеко от его нового жилища в Белизе. Утверждалось, что они содержат вещества, необходимые для создания натурального антибиотика нового поколения.

Не последнюю роль сыграла и небольшая армия Макафи, характерная, скорее, для наркобарона - дюжина вооруженных охранников и от 11 до 15 сторожевых собак (в мире виртуальном он защищался от угроз тем, что менял несколько раз на день IP-адрес и использовал иные средства). В 2012 году полицейское спецподразделение (Gang Suppression Unit) Белиза устроило рейд на исследовательскую базу Макафи. По его собственным словам, обвинения касались производства запрещенных психотропов, владения незарегистрированным оружием. Почти всех собак застрелили, охрану, как и самого Джона, задержали. Но через 14 часов он оказался на свободе, обвинения сняли.

«Вы классные парни», - сказал американец местным полицейским и преподнес им подарок в виде 40 электрошокеров, дубинок для спецназа, десятков тяжелых наручников, фонариков и так далее. Это если верить прессе - позже Макафи доказал, что понять его действия сможет не каждый.

Позднее на ресурсе Gizmodo, а также в ряде других изданий, появилась история о том, что власти Белиза ищут Макафи по подозрению в убийстве соседа, с которым Джон якобы регулярно конфликтовал. «Меня преследуют незаконно, дело сфабриковано», - заявил Макафи и объявил награду в $25 тыс. за имя убийцы. А вскоре покинул Белиз под предлогом чрезмерного внимания со стороны полиции. За отъездом последовало незаконное пересечение границ, череда задержаний, взаимных обвинений, риск депортации... Финалом стала информация о том, что история выдумана почти от и до. Чем именно руководствовался бывший бизнесмен, неизвестно, однако со стороны это походит на клоунаду. Или хитрый PR.

Под закат карьеры, в 2013 году, Макафи основал новую IT-компанию Future Tense Secure Systems, однако особой популярности она не обрела до сих пор. Примерно в это же время в сети появились забавные ролики, которые полностью отвечали молве о прошлом IT-бизнесмена.

Внимание, видео может содержать ненормативную лексику и действия, имитирующие незаконные. Ролик не рекомендуется к просмотру лицам младше 18 и с обостренным чувством прекрасного. Как и все другие ролики Джона Макафи.

Не исключено, что от безнадеги в 2015-м Джон Макафи заявил о желании баллотироваться на пост президента США - он отлично смотрелся бы в дебатах с Дональдом Трампом. Не сложилось. Одно из наиболее актуальных и громких заявлений Макафи касается биткоинов: по его мнению, через три года одна монета этой криптовалюты будет стоить $500 тыс. Но мы-то помним историю с вирусом Michelangelo.

Будь Макафи более терпеливым и не избавься от доли в компании слишком рано, в 2010-м он бы точно разбогател: тогда Intel выложила $7,6 млрд за антивирусное предприятие. Джону оставалось лишь порадоваться этому факту. И, может, немного гордиться. Да и где, черт побери, триллер по мотивам его биографии?



