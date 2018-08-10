Samsung представила новые наручные часы — Galaxy Watch

Вместе с флагманским смартфоном Galaxy Note 9 корейская компания Samsung представила и «умные» часы под новой маркой Galaxy Watch. Они оснащены поддержкой связи 3G/LTE и могут заряжается беспроводно. Будут две модели: серебристая версия с 46-мм циферблатом и более компактные варианты с 42-мм циферблатом в чёрным и золотистом исполнении. Компания отказалась от своей старой марки Gear и вместо этого напрямую связывает часы с серией смартфонов и планшетов Galaxy.

Galaxy Watch выйдет на рынок США 24 августа, а в Корее появится 31 августа. В других странах они выйдут 14 сентября. В США версия Galaxy Watch Bluetooth 42 мм будет стоить $330, тогда как 46-мм вариант обойдётся в $350. Версии с поддержкой LTE будут распространяться через операторов AT&T, Sprint, Verizon, T-Mobile ближе к концу года - цены пока не называются.





Основные характеристики:

* сенсорный дисплей Super AMOLED с диагональю 1,3 дюйма (46 мм) или 1,2 дюйма (42 мм) с стеклом Gorilla DX+;

* водонепроницаемость 5 АТМ и защита от пыли IP68;

* батарея на 472 мА·ч (46 мм) или 270 мА·ч (42 мм);

* операционная система Tizen OS 4.0;

* 2-ядерный процессор Exynos 9110 @1,15 ГГц;

* датчик сердцебиения, освещённости, акселерометр, гироскоп и барометр;

* версия LTE включает в себя 1,15 Гбайт ОЗУ и 4 Гбайт флеш-памяти;

* версия Bluetooth включает 768 Мбай ОЗУ и 4 Гбайт флеш-памяти.

Компания говорит, что увеличенная ёмкость батареи должна обеспечить несколько дней работы на одном заряде. Galaxy Watch предлагает некоторые ориентированные на здоровье функции, включая мониторинг сердечного ритма, и умеет подстраиваться под индивидуальные особенности пользователя. Поэтому, когда они обнаружат, что сердце начинает биться чаще, система предложит расслабиться. Часы также предлагают различные возможности для фитнеса, отслеживают фазы сна и определяют, насколько хорошо спит пользователь.

Часы похожи на Gear S2 Classic, но имеют не столь заметную рамку. Прошлогодние часы Gear Sport разрабатывались для спортсменов, но на этот раз Samsung решила сделать Galaxy Watch более универсальным продуктом. Они определённо рассчитаны на то, чтобы заменять наручные часы, а также предлагать функции отслеживания активности и другие возможности.



