Финансовые новости
- |
- 10.08.18
- |
- 14:02
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Samsung представила новые наручные часы — Galaxy Watch
11:53 10.08.2018 |
Вместе с флагманским смартфоном Galaxy Note 9 корейская компания Samsung представила и «умные» часы под новой маркой Galaxy Watch. Они оснащены поддержкой связи 3G/LTE и могут заряжается беспроводно. Будут две модели: серебристая версия с 46-мм циферблатом и более компактные варианты с 42-мм циферблатом в чёрным и золотистом исполнении. Компания отказалась от своей старой марки Gear и вместо этого напрямую связывает часы с серией смартфонов и планшетов Galaxy.
Galaxy Watch выйдет на рынок США 24 августа, а в Корее появится 31 августа. В других странах они выйдут 14 сентября. В США версия Galaxy Watch Bluetooth 42 мм будет стоить $330, тогда как 46-мм вариант обойдётся в $350. Версии с поддержкой LTE будут распространяться через операторов AT&T, Sprint, Verizon, T-Mobile ближе к концу года - цены пока не называются.
Основные характеристики:
* сенсорный дисплей Super AMOLED с диагональю 1,3 дюйма (46 мм) или 1,2 дюйма (42 мм) с стеклом Gorilla DX+;
* водонепроницаемость 5 АТМ и защита от пыли IP68;
* батарея на 472 мА·ч (46 мм) или 270 мА·ч (42 мм);
* операционная система Tizen OS 4.0;
* 2-ядерный процессор Exynos 9110 @1,15 ГГц;
* датчик сердцебиения, освещённости, акселерометр, гироскоп и барометр;
* версия LTE включает в себя 1,15 Гбайт ОЗУ и 4 Гбайт флеш-памяти;
* версия Bluetooth включает 768 Мбай ОЗУ и 4 Гбайт флеш-памяти.
Компания говорит, что увеличенная ёмкость батареи должна обеспечить несколько дней работы на одном заряде. Galaxy Watch предлагает некоторые ориентированные на здоровье функции, включая мониторинг сердечного ритма, и умеет подстраиваться под индивидуальные особенности пользователя. Поэтому, когда они обнаружат, что сердце начинает биться чаще, система предложит расслабиться. Часы также предлагают различные возможности для фитнеса, отслеживают фазы сна и определяют, насколько хорошо спит пользователь.
Часы похожи на Gear S2 Classic, но имеют не столь заметную рамку. Прошлогодние часы Gear Sport разрабатывались для спортсменов, но на этот раз Samsung решила сделать Galaxy Watch более универсальным продуктом. Они определённо рассчитаны на то, чтобы заменять наручные часы, а также предлагать функции отслеживания активности и другие возможности.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Суд закрыл дело против мэра Харькова Кернеса в связи с отказом прокуратуры участвовать в дебатах
|СБУ задержала подозреваемого в организации подрыва союза венгров в Ужгороде
|Amazon на горизонте. Зачем Розетка покупает главного конкурента
|Двухдневное затишье на валютном рынке завершилось 9 августа новым подорожанием доллара
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Samsung представила новые наручные часы — Galaxy Watch
|Представлен флагманский смартфон Samsung Galaxy Note9
|Panasonic представила технологичный освежитель для обуви
|Надо ли работодателям избавляться от невыносимых сотрудников
|Первые комплекты Magic Leap начали продавать в Штатах за $2295
|Ferrari зарабатывает с каждой проданной машины 69 тысяч евро
|«Обеспеченный затонувшими сокровищами» ICO-проект подозревают в мошенничестве
Это интересно
|Биржевой регулятор США проверит заявление Маска о планах сделать Tesla частной
|Ford придумал систему мониторинга слепых зон для прицепов
|Представлены флагманские смартфоны Meizu 16 и Meizu 16 Plus: цена начинается с отметки $395
|Volkswagen сделает Seat «молодежным» конкурентом Alfa Romeo
|Сотрудники Ford уже получили экзоскелеты
|Новый Mercedes-Benz GLE научили «прыжками» выбираться из песка
|SpaceX повторно запустила новую версию ракеты Falcon 9. Она рассчитана на 100 запусков