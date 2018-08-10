Представлен флагманский смартфон Samsung Galaxy Note9

Samsung на последнем мероприятии Unpacked представила свой новый флагманский смартфон Galaxy Note 9, который призван показать самые последние технологии южнокорейской компании накануне запуска смартфонов Apple iPhone 2018 года в сентябре и Google Pixel в октябре.





Galaxy Note 9 получит огромный 6,4-дюймовый дисплей Super AMOLED Quad HD+ (против 6,3-дюймового у прошлогодней модели). Ёмкость батареи составляет 4000 мА·ч - рекорд среди серии Note, позволяющий сделать время автономной работы аппарата ещё более продолжительным. Любопытно, что впервые базовая модель получила 128 Гбайт встроенной флеш-памяти и 6 Гбайт ОЗУ - её стоимость составит $1000. При этом будет и вариант с 8 Гбайт ОЗУ и 512 Гбайт флеш-памяти (а за счёт поддержки microSD его можно будет расширять до 1 Тбайт) - она обойдётся в $1250.





Внешне смартфон почти идентичен предшественнику, разве что тыльный датчик отпечатков пальцев переместился на более удобное место по центру. Присутствует хорошая матовая алюминиевая рама со скошенными краями, напоминающая старый-добрый Note 5. Все основные аппаратные преимущества вроде защиты от воды и пыли IP68, скоростной беспроводной зарядки (Wireless Charger Duo необходимо будет приобретать отдельно) и 3,5-мм аудиогнезда остались на месте.

Хотя Google уже выпустила Android 9.0 Pie, Note 9 поставляется с предустановленной Android 8.1 Oreo и тем же фирменным пользовательским интерфейсом, что и в последних аппаратах Samsung. Поддержка Samsung Pay на месте, а возможность имитировать магнитную ленту кредитной карты в магазинах без NFC является весьма удобной возможностью.

Как и в Galaxy S9, в основе Note 9 лежит 10-нм однокристальная система Qualcomm Snapdragon 845. Но на этот раз Samsung заявила, что внесла некоторые оптимизации в GPU. Вдобавок аппарат получил новую систему водяного охлаждения для эффективного отвода тепла Water Carbon Cooling. Она призвана обеспечить плавную и стабильную работы чипа во время длинных игровых сессий, например, в Fortnite. Да, невероятно популярная королевская битва от Epic Games появится вначале на Android-устройствах Samsung, причём пользователи получат бонусные предметы в игре, если выберут пакет предзаказа Fortnite (или можно сделать выбор в пользу наушников AKG с шумоподавлением).

Цифровое перо S Pen действительно сможет использоваться в качестве пульта ДУ и благодаря поддержке Bluetooth Low Energy сможет удалённого спускать затвор камеры, управлять музыкой, менять слайды при подключении через DeX. Нажатие и удержание кнопки открывает по умолчанию камеру, но действие можно настроить для запуска любого приложения, которое требуется.

Разумеется, присутствует чувствительность к силе нажатия и другие возможности для рисования и каллиграфии прошлогоднего пера S Pen. Samsung говорит, что в этом году сделает новые функции Bluetooth S Pen доступными для сторонних разработчиков. Перо будет выпускаться в разных цветах, в том числе жёлтом, фиолетовом и коричневом.

Дополнительная функциональность означает, что S Pen теперь потребляет больше энергии, но Samsung нашла отличный выход из ситуации: используя суперконденсаторы, S Pen может перезаряжаться внутри телефона всего за минуту, чтобы затем работать полчаса. Перо по-прежнему сможет работать как обычный стилус, даже когда заряд закончится.

Система камер полностью перекочевала из Galaxy S9 Plus. Тыльная двойная камера Dual Pixel представлена 12-Мп датчиком (широкоугольный объектив с изменяемой диафрагмой f/1,5 или f/2,4) в связке со вторым 12-Мп сенсором (телефото, f/2,4). Оба объектива оснащены системой оптической стабилизации. Присутствует поддержка видеосъёмки с частотой до 960 кадров/с (1280 × 720). То же касается и 8-Мп фронтальной камеры.

В Note 9 компания сконцентрировала усилия на усовершенствовании камеры на программном уровне и в области искусственного интеллекта. Новый режим «Оптимизатор сцены» может анализировать объект, на который пользователь укажет камерой, и определять до 20 различных сценариев (еда, домашние животные, закаты, растения, городские улицы и т. д.).

Затем автоматически применятся необходимые настройки яркости, контрастности, насыщенности и баланса белого, чтобы добиться оптимального конечного результата. Обычные автоматический и ручной режимы на месте. Есть и новая функция обнаружения дефектов, которая сообщит, оказался ли снимок размытым, моргнул ли кто-то в кадре, слишком ли сильна задняя засветка и так далее.





Среди прочих заметных изменений в Note 9 можно упомянуть программное обеспечение DeX, к которому теперь можно получить доступ, просто подключив внешний монитор или телевизор к телефону с помощью адаптера HDMI, без использования док-станции. Как только это сделано, пользователь получает настольное окружение на большом экране, которое отлично взаимодействует с аппаратной клавиатурой и мышью. Note 9 ведёт себя нормально, когда DeX запущен, но можно также использовать его экран в качестве тачпада или вводить текст с виртуальной клавиатуры, если требуется.

Предварительные заказы начинаются уже 10 августа, а запуск продаж смартфона ожидается 24 августа. Аппарат будет доступен в цветовых исполнениях: индиго, чёрный и медь.