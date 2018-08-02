Фантастический смартфон Turing HubblePhone получил четыре экрана, две SoC Snapdragon 855 и камеру с 15-кратным зумом

Компания Turing Robotic Industries еще в 2015 году анонсировала смартфон Turing Phone, который добрался до пользователей с ухудшенными характеристиками.

В 2016 были анонcированы Turing Phone Cadenza и Turing Monolith Chaconne, которые имели нереальные даже сегодня 12 и 18 ГБ оперативной памяти соответсвенно. Они так и не поступили в продажу, а в начале года Turing Robotics Industries подала необходимые документы для объявления себя банкротом.

Однако теперь Turing Robotic Industries снова сделала громкий анонс, представив концептуальный смартфон Turing HubblePhone.

По форм-фактору Turing HubblePhone является раскладушкой, оснащенной сразу четырьмя экранами OLED, причем экран может поворачиваться в двух плоскостях, чтобы пользователь видел на экране, что попадает в объектив камеры, расположенной в шарнирной части. Такое расположение камеры позволяет реализовать ее на очень высоком уровне. Она имеет разрешение 60 Мп и предлагает 15-кратный оптический зум.

Разработчики заявили о своем намерении установить в смартфон не одну, а сразу две однокристальные системы Qualcomm Snapdragon 855. Два аккумулятора будут иметь емкость 2800 и 3300 мА•ч.





Смартфон будет работать под управлением Android или Sailfish. В продажу новинка поступит в июне 2020 года.

Цена уже известна - 2 749 долларов.