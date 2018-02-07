Хайп вокруг сверхзащищенного смартфона Turing Phone завершился банкротством

Финская компания Turing Robotics Industries (TRI), которая в 2015 году анонсировала сверхзащищенный смартфон, подала на банкротство. В тот же год стартовали предзаказы на устройство, которое быстро привлекло к себе внимание: в компании работало множество бывших инженеров Nokia. Пока неизвестно, вернут ли инвесторы из разряда простых покупателей свои деньги.

TRI начала производство смартфонов, некоторые из ранних инвесторов получили свои образцы, однако в 2017 году у финнов начались финансовые проблемы - кредиторы начали один за другим предъявлять претензии. К настоящему момент некоторое имущество TRI арестовано.





Компания попытается минимизировать потери неудавшихся покупателей, заявил глава TRI. По его словам, подача документов на банкротство не означает, что компания является банкротом и завершит свое существование без следа.

На момент анонса оригинальный Turing Phone получил Snapdragon 801, 5,5-дюймовый дисплей с разрешением 1920×1080 пикселей, 13-мегапиксельную основную и 8-мегапиксельную фронтальную камеры. В качестве операционной системы была заявлена модифицированная ОС Android 5.1, однако затем ей на смену пришла Sailfish OS. Позже были анонсированы куда более продвинутые модели Turing Phone, однако до массового рынка они так и не добрались.