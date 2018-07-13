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Apple Inc. объявила о создании фонда инвестиций в чистую энергетику объемом $300 млн в Китае совместно с 10 своими поставщиками
15:46 13.07.2018 |
Такой шаг говорит о приверженности американского технологического гиганта развитию бизнеса в КНР, несмотря на напряженность в отношениях Вашингтона и Пекина, пишет газета The Wall Street Journal.
China Clean Energy Fund получит всю сумму ресурсов от Apple и ее партнеров в течение четырех лет.
Фонд займется инвестициями в проекты, которые позволят создать в Китае мощности в сфере возобновляемой энергетики общим объемом более 1 гигаватта.
Эти мощности будут использоваться для снабжения электроэнергией операций поставщиков Apple, участвующих в фонде, включая сборщиков iPhone Pegatron Corp. и Wistron Corp.
Усилия Apple по развитию бизнеса на самом важном из ее зарубежных рынков особенно важны на фоне ужесточения торгового спора между Вашингтоном и Китаем.
Ранее в этом месяце США ввели 25%-ную пошлину для товаров китайского экспорта общим объемом $34 млрд, и КНР ответили дополнительными ввозными пошлинами на 545 американских товаров.
Торговый спор ставит Apple в сложную позицию. Компания собирает основную часть своих iPhone в Китае и экспортирует их в США.
На долю Штатов приходится порядка 30% продаж американской компании. Однако и китайский рынок Apple существенно вырос за последние годы: на его долю приходится примерно 20% продаж компании.
В апреле этого года Apple сообщила о полном переходе на возобновляемые источники электроэнергии. Речь идет об энергопотреблении в ее офисах, дата-центрах и розничных магазинах по всему миру.
Эта позиция совпадает с целями китайских властей, которые отдают высокий приоритет развитию возобновляемой энергетики, пишет WSJ.
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