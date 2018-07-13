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Apple обновила MacBook Pro: шестиядерный процессор и до 32 Гбайт ОЗУ
23:35 12.07.2018 |
Компания Apple сегодня представила обновлённые портативные компьютеры MacBook Pro с панелью Touch Bar, оснащённые дисплеем размером 13,3 и 15,4 дюйма.
Ноутбуки комплектуются процессорами Intel Core восьмого поколения. Модель MacBook Pro 15 может нести на борту шестиядерный чип Core i9 с тактовой частотой 2,9-4,8 ГГц, а модификация MacBook Pro 13 - четырёхъдерный процессор Core i7 с частотой 2,7-4,5 ГГц.
Возрос максимально допустимый объём оперативной памяти: лэптоп MacBook Pro 15 может быть оборудован 32 Гбайт ОЗУ DDR4-2400. Кроме того, для этого компьютера доступен дискретный графический ускоритель Radeon Pro с 4 Гбайт памяти.
Максимальная конфигурация MacBook Pro 15 и MacBook Pro 13 предусматривает наличие твердотельного накопителя вместимостью соответственно 4 и 2 Тбайт. Скорость последовательного чтения данных достигает 3,2 Гбайт/с, последовательной записи - 2,2 Гбайт/с.
Ноутбуки снабжены чипом Apple T2 с сопроцессором Secure Enclave, который обеспечивает работу функции безопасной загрузки и отвечает за хранение зашифрованных данных. В Apple T2 интегрировано множество дискретных контроллеров, в том числе контроллер управления системой, аудиоконтроллер и SSD-контроллер.
Применяется улучшенная клавиатура с механизмом «бабочка» - теперь она работает ещё тише. Кроме того, увеличился трекпад Force Touch - на нём больше места для нажатий и жестов.
Дисплей Retina с технологией True Tone обладает яркостью в 500 кд/м2. Разрешение составляет 2560 × 1600 точек у младшей версии и 2880 × 1800 пикселей у старшей.
В MacBook Pro встроена сбалансированная звуковая система высокой чёткости с широким динамическим диапазоном и усиленными басами.
Для ноутбуков будут предлагаться кожаные чехлы в цветах Saddle Brown (коричневый), Midnight Blue (синий) и Black (чёрный). Цена обновлённых моделей MacBook Pro 15 и MacBook Pro 13 начинается с 2400 и 1800 долларов США соответственно.
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