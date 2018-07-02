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Напугавший многих искусственный интеллект Google Duplex в рамках тестирования вскоре начнёт звонить реальным компаниям
17:34 02.07.2018 |
В прошлом месяце компания Google показала, возможно, самую впечатляющую свою разработку - искусственный интеллект Google Duplex.
Запись его работы впечатляла, а многих даже напугала. Больно уж реалистично разговаривал ИИ поискового гиганта. Позже, правда, стало известно, что записи редактировали, но якобы только для того, чтобы удалить из них все имена и названия компаний.
Как сообщается, недавно Google провела демонстрацию работы Duplex для журналистов. Каждый из приглашённых представителей СМИ мог выступить в роли принимающего заказы и пообщаться с Duplex.
Журналист ресурса CNN отмечает, что порой Duplex действительно сложно отличить от живого человека. Однако, во-первых, ИИ сразу предупреждает, что он является автоматическим сервисом бронирования, во-вторых, его возможности всё же весьма ограничены. Он легко общается на тему, касающуюся непосредственно оформления заказа, может уточнять количество человек, обсуждать время и предоставить какую-то базовую информацию, однако, если речь заходит о более специфических вопросах, к примеру, диетических ограничениях, Duplex вежливо уклоняется от вопроса.
Кроме того, если ИИ совсем «запутался», он предупреждает собеседника об этом и перенаправляет звонок живому сотруднику Google. Сейчас компания утверждает, что без вмешательства человека проходит примерно 80% звонков.
На данный момент Google переходит к реальному тестированию с настоящими компаниями и пользователями. Получить звонок от Duplex в США можно будет уже в ближайшие недели.
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