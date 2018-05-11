Google Duplex — искусственный интеллект, который способен сам позвонить за вас в магазин и сделать заказ

На мероприятии Google I/O показала одну новую способность голосового помощника Assistant, которая может оказаться крайне важной для будущего развития этого ПО.

Новая технология называется Google Duplex. Если кратко, то эта технология позволяет голосовому ассистенту делать заказы по телефону вместо вас. То есть забронировать столик в ресторане, купить билеты, заказать пиццу или новые кроссовки.

Система искусственного интеллекта Google Duplex фактически не является частью Assistant. Она настроена таким образом, чтобы вести разговоры именно в формате заказа чего-либо, но при этом она не способна вести обычные разговоры, как Assistant. Однако вы только послушайте, насколько натурально звучит голос Google Duplex!





По ссылке у источника можете послушать ещё несколько аудиозаписей. Это действительно впечатляет. Особенно то, как ИИ использует совершенно ненужные для машины, но привычные для человека хезитационные паузы. К сожалению, сложность такой системы явно указывает на то, что в ближайшие годы ждать её появления на русском смысла нет. Google начнёт тестировать Duplex в Assistant летом. Когда технология станет полностью доступна пользователям, пока не сообщается.

После этого возникает лишь один вопрос. Почему именно звонки? Ведь сегодня всё давно переместилось в Интернет и гораздо проще научить ИИ оформлять заказы онлайн, как это было в случае с тем же Viv. Но Google утверждает, что сейчас до 60% небольших компаний (видимо, в США) не имеют функции онлайн-бронирования и принимают заказы только по телефону. Остаётся надеяться, что Google Duplex получит распространение быстрее, чем телефонные заказы окончательно канут в Лету.