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Apple и Samsung вне суда урегулировали семилетний патентный спор
08:57 02.07.2018 |
Некоторые читатели наверняка помнят, что патентный спор между Apple и Samsung разгорелся ещё в 2011 году. Тогдашний генеральный директор «яблочной» компании Стив Джобс (Steve Jobs) обвинил производителей Android-смартфонов и, в первую очередь, южнокорейского электронного гиганта в незаконном копировании дизайна iPhone и нарушении ещё нескольких авторских прав на изобретения, принадлежащие купертиновцам. Потратив на судебные разбирательства семь лет и сотни миллионов долларов, стороны наконец-то пришли к выводу, что дальше продолжать тяжбу смысла нет.
Первоначальное решение по иску от 2011 года заключалось в признании Samsung виновной в нарушении патентов и постановлении выплатить компании Apple $1 млрд в качестве компенсации. Корейцы не согласились с вердиктом и подали апелляцию. Разбирательства растянулись на несколько лет, и дело попало в Верховный суд. Высшая инстанция встала на сторону Samsung и вернула дело в суд низшей инстанции для повторного рассмотрения. Оно завершилось в прошлом месяце, и на этот раз сумма компенсации, которую должна была выплатить Samsung, снизилась почти вдвое, до $539 млн.
Однако и такое решение не устроило компанию-ответчика, которая пообещала оспорить и его. Но до этого дело не дошло: накануне судья Люси Кох (Lucy Koh) подтвердила, что стороны достигли соглашения. При этом компании не раскрыли условий урегулирования спора.
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