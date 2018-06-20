Oppo Find X Lamborghini: первый смартфон с системой быстрой зарядки Super VOOC

Накануне компания Oppo представила флагманский смартфон Find X с уникальным выдвижным блоком камер. Вместе с этим аппаратом дебютировала модификация ограниченной серии Find X Lamborghini Limited Edition.





Устройство имеет несколько особенностей. Так, задняя панель корпуса выполнена из углеродного волокна и украшена логотипом Lamborghini. Смартфон будет поставляться в особой коробке.

Что более важно, Find X Lamborghini Limited Edition - это первый аппарат с поддержкой технологии сверхбыстрой подзарядки Super VOOC. Данная система впервые была продемонстрирована ещё в начале 2016 года на выставке мобильной индустрии MWC.

Утверждается, что благодаря Super VOOC аккумулятор смартфона Find X Lamborghini Limited Edition полностью заряжается всего за 35 минут. Кстати, батарея имеет ёмкость 3400 мА·ч против 3730 мА·ч у обычной версии Find X.

Наконец, ещё одно изменение коснулось вместимости флеш-накопителя: она составляет 512 Гбайт, тогда как стандартная модификация смартфона может нести на борту не более 256 Гбайт памяти.

Прочие характеристики унаследованы у прародителя: это выдвижная система камер, процессор Qualcomm Snapdragon 845, 8 Гбайт оперативной памяти и дисплей размером 6,4 дюйма с разрешением 2340 × 1080 точек.

В продажу аппарат Find X Lamborghini Limited Edition поступит в августе. Приобрести его можно будет по ориентировочной цене 1700 евро.







