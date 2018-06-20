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Oppo Find X Lamborghini: первый смартфон с системой быстрой зарядки Super VOOC
10:59 20.06.2018 |
Накануне компания Oppo представила флагманский смартфон Find X с уникальным выдвижным блоком камер. Вместе с этим аппаратом дебютировала модификация ограниченной серии Find X Lamborghini Limited Edition.
Устройство имеет несколько особенностей. Так, задняя панель корпуса выполнена из углеродного волокна и украшена логотипом Lamborghini. Смартфон будет поставляться в особой коробке.
Что более важно, Find X Lamborghini Limited Edition - это первый аппарат с поддержкой технологии сверхбыстрой подзарядки Super VOOC. Данная система впервые была продемонстрирована ещё в начале 2016 года на выставке мобильной индустрии MWC.
Утверждается, что благодаря Super VOOC аккумулятор смартфона Find X Lamborghini Limited Edition полностью заряжается всего за 35 минут. Кстати, батарея имеет ёмкость 3400 мА·ч против 3730 мА·ч у обычной версии Find X.
Наконец, ещё одно изменение коснулось вместимости флеш-накопителя: она составляет 512 Гбайт, тогда как стандартная модификация смартфона может нести на борту не более 256 Гбайт памяти.
Прочие характеристики унаследованы у прародителя: это выдвижная система камер, процессор Qualcomm Snapdragon 845, 8 Гбайт оперативной памяти и дисплей размером 6,4 дюйма с разрешением 2340 × 1080 точек.
В продажу аппарат Find X Lamborghini Limited Edition поступит в августе. Приобрести его можно будет по ориентировочной цене 1700 евро.
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