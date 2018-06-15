Хакерам удалось обойти новейшую защиту iPhone

Не успела Apple анонсировать новую функцию принудительной блокировки передачи данных по USB, как хакерам удалось найти способ ее обхода. Речь идет о функции USB Restricted Mode, ограничивающей подключение по USB, если устройство не было разблокировано в течение последнего часа.

Новый функционал обернулся настоящей проблемой для правоохранителей, использующих для разблокировки смартфонов специальные инструменты, такие как GrayKey. По данным издания Motherboard, разработчик инструмента компания Grayshift уже нашла возможность обойти ежечасную блокировку в первой же бета-версии ОС iOS 12. Насколько достоверны заявления компании, покажет время.

Grayshift сотрудничает с рядом правоохранительных органов, включая ФБР. Предлагаемый ею инструмент GrayKey способен работать на выключенных устройствах, может полностью извлекать файловую систему, а также использует брутфорс для взлома пароля.

По словам представителей Apple, новый функционал призван обеспечить защиту данных пользователей от хакеров. В компании также добавили, что уважают работу правоохранительных органов и не пытаются «подорвать их усилия по выполнению своих обязанностей».