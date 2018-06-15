Финансовые новости
- |
- 15.06.18
- |
- 19:11
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
|
|
"Бедный ненавидим бывает даже близкими своими, а у богатого много друзей"
Царь Соломон — Притчи, 14, 20
Хакерам удалось обойти новейшую защиту iPhone
15:33 15.06.2018 |
Не успела Apple анонсировать новую функцию принудительной блокировки передачи данных по USB, как хакерам удалось найти способ ее обхода. Речь идет о функции USB Restricted Mode, ограничивающей подключение по USB, если устройство не было разблокировано в течение последнего часа.
Новый функционал обернулся настоящей проблемой для правоохранителей, использующих для разблокировки смартфонов специальные инструменты, такие как GrayKey. По данным издания Motherboard, разработчик инструмента компания Grayshift уже нашла возможность обойти ежечасную блокировку в первой же бета-версии ОС iOS 12. Насколько достоверны заявления компании, покажет время.
Grayshift сотрудничает с рядом правоохранительных органов, включая ФБР. Предлагаемый ею инструмент GrayKey способен работать на выключенных устройствах, может полностью извлекать файловую систему, а также использует брутфорс для взлома пароля.
По словам представителей Apple, новый функционал призван обеспечить защиту данных пользователей от хакеров. В компании также добавили, что уважают работу правоохранительных органов и не пытаются «подорвать их усилия по выполнению своих обязанностей».
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Канцлер земного Рая. Получится ли из Тимошенко украинский Илон Маск
|НБУ запретил TYME с 20 июня обслуживать платежи из-за сотрудничества с российской платежной системой
|Совет НБУ утвердил первым замглавы Рожкову и замглавы Холода
|Раде предлагают сохранить самые высокие в Европе «зеленые» тарифы
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Хакерам удалось обойти новейшую защиту iPhone
|«Умная» куртка Ford сделает езду на велосипеде в городе более безопасной
|Китай намерен внедрить программу слежки за автомобилями
|Xiaomi Mi Rearview Mirror Recorder: «умное» автозеркало с видеорегистратором
|Мининфраструктуры: строительство 1 км наземной трубы Hyperloop будет стоить около 10 млн долл.
|Новый стедикам для смартфонов Xiaomi Mijia стоит меньше 100 долларов
Это интересно
|Volkswagen в Германии должен заплатить штраф в 1 миллиард евро
|App Store запретил приложения для прямого майнинга криптовалют
|Полиция Японии открыла первое уголовное дело о скрытом майнинге с помощью CoinHive
|AutoWeek опубликовал патентные изображения родстера BMW Z4 нового поколения
|Intel тестирует самый маленький чип со «спиновыми кубитами» для квантовых вычислений
|Суд ЕС подтвердил право Лубутена на красные подошвы туфель
|В Украине начали по-новому оформлять ДТП