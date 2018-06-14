Apple защитит iPhone от взлома спецслужбами

Компания Apple сообщила о намерении изменить настройки iPhone таким образом, чтобы защитить их от инструментов, используемых правоохранительными органами для получения доступа к данным на устройствах.

Как сообщили представители компании информагентству Reuters, данная мера нацелена на защиту клиентов в странах, где полиция может конфисковать телефон без веской причины. Apple также опасается, что данные методы взлома могут оказаться в руках злоумышленников и использоваться для слежки за пользователями.

В частности, Apple собирается изменить настройки по умолчанию в операционной системе iPhone таким образом, чтобы отключить связь через USB-порт, если телефон не был разблокирован за последний час. Данный порт используется инструментами таких компаний, как GrayShift и Cellebrite для соединения и обхода механизмов безопасности, ограничивающих количество попыток ввода пароля.

Напомним, ранее израильский производитель инструментов для проведения криминалистической экспертизы Cellebrite уведомил своих клиентов о появившейся новой возможности взлома любого устройства под управлением iOS 11. Помимо этого, американский стартап Grayshift, предположительно организованный подрядчиками разведслужб США и бывшим инженером Apple, начал распространять в узких кругах маркетинговые материалы, описывающие инструмент под названием GrayKey, предназначенный для разблокировки iPhone.