App Store запретил приложения для прямого майнинга криптовалют

После обновления руководств для App Store, компания Apple запретила создание и разработку iOS-приложений, которые могут быть использованы для прямого криптовалютного майнинга. При этом на приложения для облачного майнинга этот запрет не распространяется.

Несмотря на то, что официальной информации о том, когда произошло обновление в руководствах для разработчиков нет, Apple ясно дала понять, что компания нацелена на запрет приложений для криптовалютного майнинга. В своих обновленных рекомендациях Apple отмечает, что любой разработчик, который хочет добавить свое приложение в App Store, должен воздерживаться от создания программного обеспечения, запускающего несвязанные фоновые процессы:

«2.4.2 Создавайте приложения, которые эффективно используют мощности устройства. Приложения не должны быстро разряжать батарею, вызывать чрезмерное нагревание или провоцировать ненужную нагрузку на ресурсы устройства. Приложения, в том числе любые сторонние рекламные объявления, отображаемые в них, не должны инициировать несвязанные фоновые процессы, такие как криптовалютный майнинг».

В другом разделе рекомендаций Apple для App Store отмечается, что приложения для криптовалютного майнинга могут попасть в магазин, только если процесс выполняется посредством облачного майнинга:

«(ii) Майнинг: приложения могут добывать криптовалюты, если процессы выполняются не на устройствах (например, на платформах для облачного майнинга)».

Облачный майнинг дает пользователю возможность использовать преимущества коллективной вычислительной мощности, которая обычно доступна из центров обработки данных. Все, что вам нужно в этом случае - это устройство для связи.

Криптовалютный майнинг - это процесс, который требует большой вычислительной мощности. Он может вызывать чрезмерное нагревание устройства и серьезно нагружать его ресурсы - именно этого Apple хочет избежать. Вы вряд ли сможете добыть биткоин на вашем iPhone, так как для этого требуется довольно много вычислительных усилий, а после недавнего обновления политики Apple вы не сможете напрямую майнить даже менее энергоемкие криптовалюты.

В этом обновлении также делается попытка остановить растущие проблемы, связанные с «телефонным криптоджекингом». Криптоджекинг - все больше набирающее популярность явление, когда киберпреступники используют скрипты или приложения, чтобы «украсть» вычислительную мощность вашего устройства для добычи криптовалют. Ранее хакеры делали выбор в пользу вымогательства, попросту блокируя данные на компьютерах жертв и требуя выкуп в биткоинах или других криптовалютах. Однако теперь они предпочитают заражать сайты скриптами, которые используют устройства посетителей, чтобы майнить криптовалюты в пользу злоумышленников. Не так давно хакеры заразили более 300 сайтов на Drupal скриптами для скрытого майнинга Monero.

Также стоит отметить, что обновление руководства Apple нацелено не только на преследование приложений для криптомайнинга, но и других приложений, которые быстро разряжают аккумулятор устройства. То есть нельзя сказать, что Apple начала открытую войну против криптовалютной индустрии. Руководства позволяют разрабатывать и добавлять приложения, которые облегчают хранение виртуальных валют, транзакции и первичные размещения токенов (ICO), если они соблюдают действующие правила.