Поумневшая Siri, темный фон macOS, «рация» в Apple Watch: чем порадовала Apple на WWDC

Вчера вечером Apple в рамках конференции для разработчиков WWDC 2018 представила новые версии операционных систем. Вопреки слухам, компания ограничилась премьерой только софта: не было ни iPhone SE2, ни обновленных Macbook Pro, ни тем более «бюджетного Macbook Air», о котором с начала года ходят разговоры. Но и без этого всего купертинцы показали интересные вещи.

Компания начала конференцию с атмосферного ролика:





Далее на сцену вышел Тим Кук. Он, как обычно, начал с громких цифр: например, каждую неделю в AppStore заходит полмиллиарда человек. Вскоре Кук уступил место Крейгу Федериги - старшему вице-президенту по разработке программного обеспечения. Практически все продукты презентовал он, и начал топ-менеджер, пожалуй, с главного анонса мероприятия - новой операционной системы для iPhone и iPad.

iOS 12

Федериги вновь заговорил о красивых цифрах: всего за семь недель iOS 11 была установлена на половину совместимых устройств, а теперь этот показатель составляет 81%. И это против 6% смартфонов на актуальном Android - долгой поддержкой старых девайсов Apple безоговорочно выигрывает в плане лояльности аудитории.

Что интересно, компания не стала отсекать самые старые устройства из списка поддерживаемых: все, что работает на iOS 11, можно обновить до iOS 12.

В Apple отметили, что основной упор был сделан на быстродействие. Результаты такие: скорость запуска камеры увеличилась до 70%, в два раза быстрее запускаются приложения во время сильной загруженности смартфона. Причем тесты проводились на стареньком iPhone 6 Plus, который не назовешь рекордсменом в плане производительности. В сравнении участвовали iOS 11.4 и iOS 12.

Логичное развитие получил инструментарий дополненной реальности AR Kit. Во-первых, теперь Adobe Creative Cloud поддерживает USDZ от Apple, что должно упростить разработку AR-проектов. Во-вторых, появилось приложение Measure. Оно позволяет быстро измерить габариты чего угодно: стола, дивана, чемодана и так далее. Если вы думали, что дополненная реальность - это очередное баловство, вот реальное приложение с практической пользой. В-третьих, AR Kit второй версии поддерживает нескольких пользователей. Одну и ту же сцену могут видеть разные участники, причем это касается и взаимодействия с объектами.

Также в iOS 12 улучшен поиск по фотографиям. Система научилась различать больше категорий: например, появится сортировка по словам «музей», «лес» и так далее. Это позволит быстрее находить нужные снимки. К тому же будет нововведение, похожее на напоминания о событиях в Facebook. Система запомнит, в какой день был сделан кадр, и сообщит, когда, допустим, пройдет год с момента его создания.

Siri обещала, что станет умнее, и сдержала слово: в iOS 12 появились Shortcuts. Они представляют собой смарт-сценарии использования сторонних приложений. Скажем, вы регулярно покупаете чашку ароматного напитка в кофейне по дороге на работу - помощник предложит добавить виджет заказа прямо на рабочий стол. Также, например, удобно использовать планировщик задач - создали тег для Siri, и она тут же продиктует список дел из стороннего органайзера.

Режим «Не беспокоить» тоже поумнел. Теперь, когда вы ночью включаете смартфон (проверить время, например), iPhone не завалит вас новыми сообщениями - спокойно откладываете девайс и спите дальше, а уведомления глянете уже утром. Естественно, при необходимости можно посмотреть все входящие.

Еще одна новинка, которая помогает не отвлекаться на мелочи, - принудительное ограничение работы с приложениями. Система анализирует, что вы используете чаще всего. Можно задать допустимое время работы: два часа в сутки на мессенджер, час на соцсети, полчаса на браузер и так далее. Незадолго до исчерпания лимита iOS 12 предупредит, что время у вас почти закончилось. Когда оно полностью выйдет, при запуске приложения появится сообщение, что вы нарушаете указанные рамки.

Если все равно хотите полистать ленту Instagram или почитать каналы в Telegram, программу можно будет открыть. Здесь речь больше о самоконтроле, но Apple все же дает пользователю шанс избавиться от прокрастинации за смартфоном. А самое главное - все это доступно для функции родительского контроля. Можно ограничить время для игр на iPhone своего ребенка.

Другая важная вещь - входящие в «Центре уведомлений» теперь группируются в рамках одного приложения. То есть десять сообщений в Viber не будут засорять весь экран, а разместятся друг на друге, и по нажатии их можно будет прочитать.

Много внимания Apple уделила анимодзи. Теперь они распознают ваш высунутый язык. Также появились мимодзи (Memoji) - ваш персональный аватар. Система сканирует ваше лицо и создает похожего человечка, которому можно поменять прическу, подправить фигуру и все в таком духе. Если создавали персонажа в The Sims, освоитесь моментом.

Видеозвонки по FaceTime стали групповыми (до 32 человек), причем можно накладывать аватары поверх лиц. Выглядит это странно, но, видимо, считается модным.

Из мелочей: iBooks переименовали в Apple Books и изменили дизайн, Apple Car получил поддержку сторонних карт, в приложение «Акции» добавили новости из мира финансов.

watchOS 5

Умные часы теперь можно использовать как рацию Walkie-Talkie: зажали кнопку, надиктовали сообщение - и собеседник моментально его получил. Отпустили кнопку - принимаете ответ.

На спортивные достижения нас теперь мотивирует система медалей, которая дается за регулярные тренировки, рекорды и другие активности. Часы научились самостоятельно определять начало и конец тренировки - удобно, если забыли включить нужный режим сами. Появились новые возможности для бегунов: Apple Watch считают количество шагов в минуту.

Также можно просматривать сайты прямо с экрана часов: на презентации заметили, что страницы адаптируются под маленький дисплей. А для вызова Siri теперь достаточно повернуть запястье. Как только включится экран, можно давать ассистенту команду и не надо каждый раз говорить «Привет, Siri».

Студенты нескольких вузов (Santa Clara University, The University of Alabama, Temple University и ряда других) теперь могут зарегистрировать в Apple Watch свой пропуск в университет, библиотеку или общежитие.

Новая watchOS работает с Apple Watch Series 1 и новее (самая первая версия не поддерживается).

macOS Mojave

Для новой macOS взяли название американской пустыни Мохаве. Система получила полноценное темное оформление: если раньше окрасить в черный можно было только верхнюю панель, то теперь вся система становится мрачной. Освещение на обоях меняется с течением дня - эффект красивый, но вопрос в количестве поддерживаемых картинок.

Mojave сама сортирует по папкам файлы, которые скапливаются на рабочем столе. Кроме этого, много внимания уделено новому предпросмотру. Можно поворачивать картинки прямо из Finder, без запуска нужного приложения, также допускается постановка подписей, обрезка снимков и так далее. Заодно появилась возможность быстрого создания не только скриншотов, но и видео.

Функция Continuity (начали работу с приложением на iPhone, продолжили на iPad, затем перешли на Mac или в любой другой последовательности) получила поддержку камеры. Если нужно встроить свою фотографию в коллаж на macOS, то можно сразу сделать снимок на смартфон, и изображение перенесется в нужный файл на настольной системе.

Компания много внимания уделила безопасности. Браузер Safari предупредит, что сайт пытается использовать ваши личные данные, а приложение пытается получить доступ к камере и микрофону. Более того, рекламные сервисы и социальные сети не смогут без вашего ведома использовать блоки комментариев и кнопки лайков для отслеживания ваших активностей - macOS предупредит, что кое-кто пытается за вами подглядеть.

Кроме того, отметим появление приложений Apple Home, «Акции», диктофона и News для macOS, а также обновленного магазина AppStore.

На презентации Apple прямо заявила, что не планирует скрещивать macOS и iOS: системы слишком разные, да и вообще смысла в этом нет. Но приложения для мобильной ОС будет проще адаптировать под настольную систему. Инструментарий появится в следующем году.

tvOS

Меньше всего нововведений оказалось в системе для Apple TV. Приставка получила поддержку объемного звучания Dolby Atmos, iTunes скоро пополнится большой коллекцией фильмов в 4K и с HDR. Также стала доступна красивая заставка для Apple TV - панорама Земли, снятая с борта МКС.

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Все новые ОС доберутся до релиза осенью. А разработчики с соответствующими доступами аккаунтов могут приступать к изучению новых iOS, tvOS, macOS и watchOS уже прямо сейчас.