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Xiaomi Mi VR Standalone: самодостаточный шлем виртуальной реальности
15:23 31.05.2018 |
Компания Xiaomi на мероприятии, посвящённом анонсу флагманских смартфонов серии Mi 8, представила ещё одну новинку - шлем виртуальной реальности Mi VR Standalone.
Гаджет относится к самодостаточным устройствам «всё в одном». Иными словами, ему для работы не требуется ни внешний вычислительный узел, ни смартфон.
Шлем Mi VR Standalone создавался в партнёрстве с Oculus. Основой послужила гарнитура Oculus Go, приём заказов на которую стартовал около месяца назад.
Представленный гадежт выполнен на процессоре Qualcomm Snapdragon 821 с четырьмя ядрами Kryo с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим ускорителем Adreno 530. Встроенный дисплей обеспечивает разрешение в 2560 × 1440 пикселей.
Шлем оборудован стандартным 3,5-миллиметровым аудиоразъёмом для подключения наушников. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 2600 мА·ч.
Для взаимодействия с объектами в виртуальном пространстве служит специальный контроллер, входящий в комплект поставки. Конструкция гарнитуры, как утверждается, обеспечивает высокий уровень комфорта.
Покупатели смогут выбирать между двумя модификациями Xiaomi Mi VR Standalone - с 32 Гбайт и 64 Гбайт флеш-памяти. Цена составит соответственно около 235 и 280 долларов США.
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