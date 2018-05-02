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Гарнитура виртуальной реальности Oculus Go поступила в продажу по цене $199
14:40 02.05.2018 |
Еще осенью прошлого года Oculus представила гарнитуру виртуальной реальности Oculus Go, которая не требует для своей работы наличия компьютера или смартфона.
На этой неделе устройство поступило в продажу по цене 199 долларов за версию с 32 ГБ флэш-памяти. Версия с вдвое большим объемом энергонезависимой памяти обойдется в 249 долларов. Возможности установить карту памяти microSD нет.
Разработчики утверждают, что на младшую версию поместятся три фильма в высоком разрешении, 10 игр и 20 приложений. А на старшую можно поместить семь фильмов, 20 игр и 40 приложений.
Напомним, Oculus Go получила экран разрешением 2560 х 1440 пикселей, однокристальную систему Snapdragon 821 и встроенные громкоговорители. Кроме того, в комплект поставки входит контроллер с тремя кнопками и сенсорной панелью.
В Google Play и App Store уже представлено более 1000 совместимых приложений, а также приложение-компаньон, которое используется для загрузки контента.
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