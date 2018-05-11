Кроме того, что вскоре посредством технологии Duplex голосовой помощник Google Assistant сможет вместо вас звонить в магазин и оформлять какой-либо заказ, он ещё и обзаведётся другими полезными функциями.

Своему ассистенту Google на мероприятии Google I/O уделила достаточно много внимания. Мы же кратко отметим самое интересное и важное.

Итак, у Assistant появятся новые голоса. Начиная с сегодняшнего дня Assistant предлагает на выбор шесть новых голосов. Также вскоре не потребуется каждый раз повторять фразу «Hey Google» для нового вопроса. Голосовой помощник и без этого будет понимать, что беседа продолжается.

Появится возможность задавать двойные вопросы. К примеру, узнать, какая погода в вашем городе, задав лишь один вопрос.

Отдельно можно выделить любопытную функцию «увеличения вежливости». Если при обращении к помощнику будут использоваться вежливые выражения («пожалуйста», «спасибо» и так далее), он также будет использовать подобные конструкции для ответа.

Полезной будет и возможность создавать триггеры. Уже с сегодняшнего дня Assistant позволит создавать фразы-триггеры для множественных событий. К примеру, по фразе «Эй, Google, я дома» включится лампа, музыкальный проигрыватель с определёнными композициями и кондиционер.

Google Assistant заполучил новые голоса, стал вежливее и вскоре заговорит по-русски.





Кроме того, Assistant интегрировали в сервис Google Maps, то есть прямо из навигатора можно голосовой командой запустить музыку или отправить сообщение.

Assistant заговорит по-русски ещё до конца года. В целом Google пообещала поддержку более 30 языков.