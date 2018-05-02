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Apple готовит VR- и AR-гарнитуру с двумя 8K-дисплеями
09:53 02.05.2018 |
В Сети появились слухи о работе Apple над гарнитурой дополненной (AR) и виртуальной (VR) реальности.
Источники, знакомые с вопросом, сообщили ресурсу CNET, что проект с кодовым названием «T288» пока находится на ранней стадии разработки, впервые дискуссии о нём состоялись в компании в ноябре 2017 года. Согласно графику, запуск новинки ожидается в 2020 году.
Работа гарнитуры, вероятно, будет зависеть от отдельного блока, действующего как «мозг» устройства, говорится в публикации CNET. Прототип блока на данном этапе выглядит как корпус персонального компьютера. Для передачи изображения будут использоваться два дисплея с разрешением 8K (7680 × 4320 точек) для каждого глаза. Чтобы избежать проблем с проводами, имеющихся у таких носимых устройств, как HTC Vive и Oculus Rift, все датчики, необходимые для отслеживания движения, будут встроены в гарнитуру и блок.
Из-за требований к пропускной способности AR и VR, и чтобы обойтись без проводов, система «T288», как утверждается, будет задействовать технологию WiGig, использующую частотный диапазон 60 ГГц. Ожидается, что процессор Apple для устройства будет основан на 5-нм технологии. Для сравнения, процессор A11 Bionic смартфона iPhone X построен с использованием 10-нм техпроцесса.
Поддержка разрешения 8K поставила бы продукт Apple в выгодное положение по отношению к существующим гарнитурам. Vive Pro, например, обеспечивает гораздо более чёткое изображение, чем большинство VR-гарнитур, всего лишь имея разрешение 1600 × 1440 точек для каждого глаза.
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