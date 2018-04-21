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Intel прекращает разработку умных очков
20:40 20.04.2018 |
В начале года были представлены умные очки Intel Vaunt, которые внешне ничем не отличаются от обычных. Планировалось начать их распространение для разработчиков уже в этом году.
Однако на этой неделе стало известно о том, что Intel приняла решение закрыть соответствующее подразделение, которое было образовано в 2013 году. Инвестиции в данное подразделение составили сотни миллионов долларов, которые пошли, в частности, на приобретение различных стартапов, на разработку фитнес-трекеров и носимой электроники.
Но в какой-то момент Intel оценила успехи, которых смогло добиться подразделение, приняв решение закрыть его. Объясняя причины столь непростого решения, Intel отмечает просто, что «так бывает». Действительно, компании часто экспериментируют в разных направлениях и патентуют инновационные устройства, которые так и не доходят до стадии коммерциализации.
Закрытие подразделения приведет к тому, что своих рабочих мест лишатся около 200 человек.
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