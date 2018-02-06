Intel представила умные очки Vaunt

Компания Intel показала журналистам The Verge очки, которые находятся на ранней стадии разработки. Vaunt кардинально отличаются от Google Glass: для стороннего наблюдателя они выглядят просто как очки в модной роговой оправе. У представленного образца нет камеры и микрофона, но есть компас и акселерометр. Вся информация попадает в очки через Bluetooth, откуда при помощи очень слабого вертикально-излучающего лазера изображение проецируется на сетчатку глаза. В Intel подчёркивают, что лазер абсолютно безвреден для глаз. По сути, очки являются дополнительным способом отображения информации.





Intel Vaunt весят немногим больше обычных очков - около 50 грамм. При этом они подойдут даже тем, у кого есть проблемы со зрением: в оправу вставляют как обычные линзы, так и прописанные врачом. Также на очках нет никаких кнопок.

Красное монохромное изображение проецируется на сетчатку только до тех пор, пока пользователь не отведёт взгляд. В этом случае уведомления просто пропадают из его поля зрения. Отображаемая информация может быть различной: проложенный маршрут, время, уведомления из мессенджеров и социальных сетей и многое другое. Сторонние наблюдатели не видят, показывает ли пользователю Intel Vaunt что-нибудь или нет.

Прототип не имеет микрофонов. В Intel отмечают, что, вероятно, он появится в следующих версиях, так что, как считает Дитер Бон, обозреватель The Verge, их можно использовать с умными помощниками по типу Amazon Alexa. Позже в 2018 году компания откроет ранний доступ для разработчиков и выпустит SDK. Также в Intel будут экспериментировать с различными формами очков.

У компании нет планов по продаже Vaunt. Они надеются разработать технологию и предоставить её OEM-производителям для дальнейшего выпуска на рынок конечным потребителям. Примерные дата и стоимость Intel Vaunt не сообщаются.