Финансовые новости
- |
- 06.02.18
- |
- 14:54
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Intel представила умные очки Vaunt
09:38 06.02.2018 |
Компания Intel показала журналистам The Verge очки, которые находятся на ранней стадии разработки. Vaunt кардинально отличаются от Google Glass: для стороннего наблюдателя они выглядят просто как очки в модной роговой оправе. У представленного образца нет камеры и микрофона, но есть компас и акселерометр. Вся информация попадает в очки через Bluetooth, откуда при помощи очень слабого вертикально-излучающего лазера изображение проецируется на сетчатку глаза. В Intel подчёркивают, что лазер абсолютно безвреден для глаз. По сути, очки являются дополнительным способом отображения информации.
Intel Vaunt весят немногим больше обычных очков - около 50 грамм. При этом они подойдут даже тем, у кого есть проблемы со зрением: в оправу вставляют как обычные линзы, так и прописанные врачом. Также на очках нет никаких кнопок.
Красное монохромное изображение проецируется на сетчатку только до тех пор, пока пользователь не отведёт взгляд. В этом случае уведомления просто пропадают из его поля зрения. Отображаемая информация может быть различной: проложенный маршрут, время, уведомления из мессенджеров и социальных сетей и многое другое. Сторонние наблюдатели не видят, показывает ли пользователю Intel Vaunt что-нибудь или нет.
Прототип не имеет микрофонов. В Intel отмечают, что, вероятно, он появится в следующих версиях, так что, как считает Дитер Бон, обозреватель The Verge, их можно использовать с умными помощниками по типу Amazon Alexa. Позже в 2018 году компания откроет ранний доступ для разработчиков и выпустит SDK. Также в Intel будут экспериментировать с различными формами очков.
У компании нет планов по продаже Vaunt. Они надеются разработать технологию и предоставить её OEM-производителям для дальнейшего выпуска на рынок конечным потребителям. Примерные дата и стоимость Intel Vaunt не сообщаются.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Украина заняла 39 место среди 115 стран в рейтинге бюджетной прозрачности
Украина заняла 39 место среди 115 стран мира в международном рейтинге бюджетной прозрачности в соответствии с критериями крупнейшей международной сети исследователей бюджетной прозрачности International Budget Partnership.
Подробности читайте на УНИАН: https://economics.unian.net/finance/2385038-ukraina-zanyala-39-mesto-sredi-115-stran-v-reytinge-byudjetnoy-prozrachnosti.html
ТОП-НОВОСТИ
|Гибридная диктатура?! Почему The Economist заказывает оценку демократии в Украине в России
|Торги на межбанке 5 февраля прошли под натиском иностранцев
|Угольный куратор Виталий Кропачев: У нас все по-другому. Мы из Донецка. Точка.
|Жители отдельных квартир не смогут воспользоваться программой "теплых кредитов"
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Intel представила умные очки Vaunt
|Что делать с начальником, который вас не любит
|Минфин предупреждает: мошенники предлагают компенсацию за участие в МММ, требуют уплаты налога
|Самый маленький Ford обновился и стал вседорожником
|Японцы запустили спутник, используя самую маленькую в мире ракету-носитель
|Airbus провел первые успешные тесты летающего такси
|Huawei научит смарт-часы распознавать жесты на руке и в воздухе
Это интересно
|Вместе с падением цены биткоина значительно снизились комиссии за транзакции
|Uber запускает велопрокат
|Amazon стал самым дорогим брендом
|Экс-глава Lotus показал современную интерпретацию De Tomaso Pantera
|Land Rover выпустит защищённый смартфон Explore на все случаи жизни
|Verizon присоединился к AT&T в отказе от продаж смартфонов Huawei
|Альянс Renault, Nissan и Mitsubishi стал крупнейшим автопроизводителем в мире