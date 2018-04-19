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iPhone X собрал львиную долю прибыли от продаж в отрасли в 4 квартале 2017 года
23:41 18.04.2018 |
По данным исследовательской компании Counterpoint Research, на iPhone X приходится 35 % всей прибыли от общего объёма продаж мобильных телефонов в мире в четвёртом квартале 2017 года.
В течение квартала флагманский смартфон Apple сгенерировал в 5 раз больше прибыли, чем более чем 600 OEM-производителей Android, несмотря на то, что он был доступен только для покупки в течение лишь двух последних месяцев 2017 года. При этом в СМИ регулярно появлялись сообщения о весьма слабых продажах устройства.
Другие модели iPhone, включая iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7 и iPhone 7 Plus, позволили компании Apple получить ещё одну значительную долю в общей прибыли от глобальных продаж мобильных телефонов. В четвёртом квартале 2017 года Apple была самым прибыльным брендом с 86 % всей прибыли, полученной за этот период производителями мобильных телефонов. А смартфоны iPhone заняли 8 из 10 высших позиций рейтинга мобильных устройств по принесенной доле прибыли.
В то время как общая глобальная прибыль от продажи мобильных телефонов снизилась на 1 % по сравнению с четвёртым кварталом 2016 года, прибыль Apple выросла в годовом исчислении на 1 %.
«Один iPhone X генерировал 21 % общего объёма доходов и 35 % общей прибыли отрасли за квартал, и его доля, скорее всего, будет расти в течение его жизненного цикла», - отметила Counterpoint Research.
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