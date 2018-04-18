Toyota в 2021 году начнёт поставлять в США автомобили с технологией DSRC, позволяющей машинам общаться между собой

Автопроизводители утверждают, что беспилотные машины позволят существенно снизить количество ДТП на дорогах. Это будет достигнуто за счёт того, что компьютер в большинстве случаев сможет лучше и быстрее реагировать на изменения ситуации.

Однако в большинстве случаев подразумевается, что каждый беспилотный автомобиль будет сам по себе. Но гораздо эффективнее получится, если машины смогут «общаться» между собой. Собственно, если абсолютно все автомобили на дорогах смогут обмениваться данными с ближайшими транспортными средствами, то за исключением каких-то экстренных ситуаций аварий на дорогах не будет вообще.

Компания Toyota, видимо, хорошо понимает, что именно в способности автомобилей обмениваться данными между собой и заключается основное преимущество машин ближайшего будущего. Поэтому уже в 2021 году японский автогигант намерен начать поставки в США машин (Toyota и Lexus), которые будут оснащены соответствующими технологиями. В первую очередь это коснётся обычных автомобилей, а не беспилотных.

В Японии у Toyota подобные технологии имеются ещё с 2015 года. За это время компания реализовала на домашнем рынке около 100 000 автомобилей, способных обмениваться данными между собой.

Технология, разработанная Toyota, называется Dedicated Short-Range Communications (DSRC). Она подразумевает передачу данных не только между автомобилями, но и между машиной и элементами инфраструктуры. К примеру, светофорами. Технология DSRC использует частоту 5,9 ГГц, что позволяет автомобилю «общаться» с транспортными средствами, находящимися на расстоянии до нескольких сотен метров.

Стоит отметить, что наиболее эффективными такие технологии станут, когда всеми автопроизводителями будет использоваться единый стандарт.