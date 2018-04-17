Ford начнёт масштабное развёртывание сервиса робомобилей к 2021 году

Нередко, когда промышленные гиганты занимаются разработкой и внедрением новых технологий для диверсификации своего бизнеса, сроки запуска новых платформ не указываются.

Однако компания Ford, похоже, решила очертить временные рамки для своего проекта по запуску в США сервиса с использованием самоуправляемых автомобилей. И речь вовсе не идёт о какой-то небольшой тестовой операции в одном городе - автомобильная компания планирует масштабное развёртывание сервиса со всеми необходимыми компонентами, чтобы обеспечить его эффективность и прибыльность.

В интервью Financial Times Джим Фарли (Jim Farley), вице-президент Ford по глобальным рынкам, отметил, что компания уже проводит тестирование в Майами, что даёт ей достаточно времени, чтобы оттачивать свои технологии для автономных автомобилей и развивать более широкую бизнес-модель.

Испытания самоуправляемых автомобилей Ford в Майами стартовали в феврале этого года. В частности, с помощью робомобилей доставляется пицца для клиентов сети ресторанов фастфуд Domino's Pizza. Недавно Ford сотрудничала с Postmates для доставки посылок с использованием самоуправляемых автомобилей в том же штате Флорида.





Хотя сейчас все усилия Ford сосредоточены на доставке товаров, а не перевозке людей, в статье FT говорится, что американский автомобильный гигант фактически разрабатывает транспортное средство, которое может «взаимозаменяемо перевозить людей и грузы», что указывает на то, что у компании есть планы не только касательно рынка логистики, но и сервисов райдшеринга тоже.

Помимо разработки автономных технологий для управления автомобилями, большая часть нынешней работы Ford в Майами связана с изучением бизнес-модели, которая лучше всего подходит для работы с клиентами, а также с определением самого эффективного способа сохранять свой парк беспилотных транспортных средств в надлежащем техническом состоянии.