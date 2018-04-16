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За год Apple поймала 29 “шпионов”, 12 арестованы
16:52 16.04.2018 |
В сеть попал внутренний документ Apple, согласно которому за прошедший год за организацию утечек информации были арестованы 12 человек. Всего же «за руку» поймали 29 сотрудников американской компании. Как отмечается в утекшем заявлении, арестованные не только потеряли работу, но и будут иметь серьезные проблемы с законом, так как речь идет об уголовных преступлениях.
Apple рекомендует сотрудникам внимательнее относится к сохранности данных и не делать глупостей. Отмечается, что представители прессы могут притвориться друзьями, однако для журналистов внутренняя информация - это лишь дополнительный трафик для сайта, а для сотрудника Apple - риск потерять работу.
В качестве примеров приводятся случаи, когда за пределы компании попадала информация о некоторых будущих особенностях продуктов Apple, что неприемлемо.
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