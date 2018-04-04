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Информация об агентстве
Apple работает над бесконтактным дисплеем для будущих iPhone
15:59 04.04.2018 |
Apple трудится над дисплеем, который распознает жесты без касания самого дисплея. Об этом передает агентство Bloomberg. Такой экран, по информации ресурса, дебютирует в одном из будущих поколений iPhone.
Впрочем, технология появится нескоро: сообщается, что до ее дебюта еще минимум два года.
Apple уже ввела новый способ взаимодействия с устройствами, сделав распознавание сильного нажатия на дисплей (все Apple Watch и iPhone 6S либо новее). В Bloomberg полагают, что компания хочет еще раз изменить способ взаимодействия пользователей с гаджетами - через «воздушные» жесты.
Другое нововведение, которое появится в следующих версиях смартфона Apple, - изогнутый дисплей, примерно как в Samsung Galaxy S9.
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