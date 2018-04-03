Xiaomi представила конкурента Siri и Google Assistant

Xiaomi представила голосового помощника Xiao AI. Интеллектуальная система должна всячески помогать пользователю в повседневных делах: поставит будильник, создаст заметку и так далее - все только по голосовым командам человека.

По большому счету, Xiao AI выполняет те же функции, что Siri у Apple или Google Assistant на платформе Android.





Издание The Verge со ссылкой на источник в Xiaomi сообщает, что безрамочный флагман Mi Mix 2S сразу будет оснащен голосовым помощником. На других смартфонах ассистент появится с обновлением прошивки. Пока что, правда, система работает только с китайским языком.