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Xiaomi Mi Mix 2S: старый дизайн, новый процессор и камера с искусственным интеллектом
15:24 27.03.2018 |
Череде утечек о флагманском безрамочном смартфоне Xiaomi Mi Mix 2S положен конец: сегодня модель была анонсирована официально. Вопреки появлявшимся ранее слухам, аппарат не получил сканер отпечатков в дисплее или вырез в верхней части экрана, который бы напоминал iPhone X. Зато у купертиновской «десятки» новинка позаимствовала оформление модуля основной камеры. В остальном же выполненный в корпусе из керамики, алюминия 7000-й серии и стекла Corning Gorilla Glass 4 фаблет Mi Mix 2S оказался очень похожим на предшественника Mi Mix 2. В том числе это касается расположения фронтальной камеры в правом углу нижней рамки дисплея. В высоту и ширину аппарат немного уменьшился, но потолстел на 0,4 мм и потяжелел на 6 граммов.
Основные характеристики IPS-дисплея Xiaomi Mi Mix 2S остались неизменными - диагональ 5,99 дюйма, соотношение сторон 18:9, разрешение 2160 × 1080 точек и пиксельная плотность 403 ppi. Также производитель заявляет о контрастности 1500:1 и цветовом охвате DCI-P3.
Главные изменения смартфон претерпел внутри. Аппаратной основой ему служит мобильный процессор Qualcomm Snapdragon 845, произведённый по 10-нм техпроцессу и содержащий восемь ядер Kryo 385, а также графический ускоритель Adreno 630. Как утверждают разработчики, в максимальной конфигурации, подразумевающей наличие 8 Гбайт оперативной и 256 Гбайт флеш-памяти, Mi Mix 2S набирает 277 178 очков в бенчмарке AnTuTu. Это самая дорогая модификация, её цена составляет $639. Кроме неё покупателям будут доступны версии 6/64 Гбайт ($527) и 6/128 Гбайт ($575). В Китае продажи стартуют 3 апреля. Смартфон выйдет с предустановленной операционной системой MIUI 9.5 на базе Android 8.0 Oreo, фирменным голосовым помощником Xiao AI и поддержкой платформы дополненной реальности для смартфонов ARCore. Цветовых вариантов, как и прежде, будет два - чёрный и белый.
Значительные усовершенствования претерпела тыльная камера. Теперь она состоит из двух 12-Мп модулей, основным из которых является сенсор Sony IMX363 формата 1/2,55" с 1,4-мкм пикселями, широкоугольным объективом с диафрагмой f/1,8 и фазовым автофокусом Dual Pixel. Вспомогательным выступает датчик Samsung S5K3M3 (1/2,9", 1 мкм), укомплектованный телеобъективом со светосилой f/2,4 и обеспечивающий двукратный оптический зум. Кроме того, камера имеет 4-осевую систему оптической стабилизации и двухтоновую светодиодную вспышку, а также использует искусственный интеллект для автоматической настройки параметров в зависимости от условий съёмки и создания эффекта боке (размытие фона на портретных фото). За качество фотографий камера Xiaomi Mi Mix 2S получила наивысший рейтинг DxOMark - 101 балл.
Фронтальная камера Xiaomi Mi Mix 2S построена на базе 5-Мп сенсора, и её характеристики не поменялись по сравнению с Mi Mix 2. Однако производитель добавил функцию разблокировки устройства по лицу владельца, которая, правда, не замещает традиционный сканер отпечатков пальцев, расположенный, как и прежде, на задней стороне корпуса.
Из технологий передачи данных «по воздуху» смартфон поддерживает Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, NFC и 4G LTE Cat.18 со скоростью загрузки из Интернета до 1,2 Гбит/с. Также аппарат совместим с беспроводной зарядкой Qi, а за ускоренную подзарядку при подключении адаптера питания с разъёмом USB Type-C отвечает технология Quick Charge 3.0. Ёмкость аккумулятора равна 3400 мА·ч, устройство беспроводной зарядки мощностью 7,5 Вт будет продаваться отдельно по цене $15.
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