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Xiaomi представила беспроводную гарнитуру Mi Collar
17:14 29.03.2018 |
К недавно анонсированному смартфону Xiaomi Mi Mix 2S явно недоставало новых Bluetooth-наушников, которые позволили бы отказаться от проводов и дать полную свободу действий пользователю. Китайский производитель без промедления исправил данный недочёт, представив на мероприятии в Индии гарнитуру Mi Collar.
Модель Xiaomi Mi Collar Bluetooth Headset выполнена в формате «гарнитуры-ожерелья», что означает наличие обода для надёжной фиксации аксессуара на шее. Именно там размещается аккумуляторная батарея, обеспечивающая автономную работу наушников в режиме аудиовещания в течение 8 часов. При использовании устройства для разговоров по телефону полного заряда наушников хватит примерно на 9-10 часов.
Выбранный материал и форма шейного обода в Xiaomi Mi Collar за счёт гибкости конструкции и возможности принимать форму указанной части тела позволит наслаждаться музыкой во время бега или в дороге с максимальным чувством комфорта.
Этому способствует и небольшая масса гарнитуры, составляющая всего 40 г. А намагниченная поверхность корпуса наушников упростит транспортировку и не позволит им запутаться в сумке.
Xiaomi Mi Collar базируется на чипе CSR 8645 и может похвастаться поддержкой кодеков aptX+ACC для беспроводной трансляции аудио через протокол Bluetooth 4.0. Гарнитура станет доступной для заказа в Китае с 3 апреля. Там её рекомендованная розничная цена составит примерно $48.
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