Lenovo S5 готов включиться в гонку за звание народного смартфона

Компания Lenovo, как и обещала, представила смартфон S5. Новинка едва ли может поспорить по части производительности с Xiaomi Redmi Note 5, но соотношение цены и возможностей, предлагаемое устройством, кажется привлекательным.

Lenovo S5 заключен в металлической корпус unibody, построен на однокристальной платформе Qualcomm Snapdragon 625 и оснащен экраном диагональю 5,7 дюйма разрешением 2160 х 1080 пикселей. Как обычно, предусмотрено несколько вариантов памяти: 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флэш-памяти или 4 ГБ ОЗУ и 64-128 ГБ флэш-памяти.

Основная камера сдвоенная, с датчиками изображения разрешением 13 Мп и объективами с диафрагмой F/2,2. Один из датчиков формирует монохромное изображение, другой - RGB. Фронтальная камера представлена одним датчиком разрешением 16 Мп и широкоугольным объективом (угол обзора - 80,2°) с диафрагмой F/2,0.

Из других особенностей смартфона можно отметить размещенный на тыльной панели сканер отпечатков пальцев, порт USB-C, аккумуляторную батарею емкостью 3000 мА·ч, а также гибридный лоток для карт, поддерживающий установку или двух SIM, или одной SIM и microSD.

Габариты новинки - 154 х 73,5 х 7,8 мм, масса - 155 граммов. Lenovo S5 поступит в продажу в двух цветах, черном и красном. Стоимость стартует с отметки $158 за версию с 3 ГБ ОЗУ и заканчивается на отметке $235 за вариант с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти.

На домашнем рынке Lenovo S5 принят очень тепло: за сутки он собрал свыше 250 000 заявок на приобретение.

Наряду со смартфоном S5 компания Lenovo представила еще пару моделей - K5 и K5 Play. Новинки в какой-то степени можно рассматривать как упрощенные версии S5.

Lenovo K5 получил экран диагональю 5,7 дюйма разрешением 1440 х 720 пикселей и однокристальную систему MediaTek MT6750: несмотря на приличный возраст, это восьмиядерная SoC все еще востребована в моделях начального и среднего уровней.

Объем оперативной памяти равен 3 ГБ, объем встроенной флэш-памяти - 32 ГБ. Смартфон предусматривает использование карт памяти microSD, но в таком случае придется пожертвовать второй SIM.

Тыльная камера сдвоенная: основной модуль представлен датчиком изображения разрешением 13 Мп и объективом с диафрагмой F/2,0, дополнительный модуль попроще - с датчиком разрешением 5 Мп и объективом с диафрагмой F/2,2. Датчик фронтальной камеры разрешением 5 Мп смотрит на мир через светосильный объектив с диафрагмой F/2,0.

Lenovo K5 оснащен дактилоскопическим датчиком на тыльной панели и аккумуляторной батареей емкостью 3000 мА·ч. В качестве ОС смартфон использует Android 7.1 с интерфейсной надстройкой ZUI 3.1.

Lenovo K5 Play не имеет отличий по части экрана и емкости аккумуляторной батареи, но SoC и камеры - другие. Так, K5 Play построен на однокристальной платформе Qualcomm Snapdragon 430, впрочем, тоже восьмиядерной. Объемы оперативной и флэш-памяти в базовой версии составляют 2 и 16 ГБ, предусмотрен также вариант с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ энергонезависимой памяти.

Во фронтальной камере, которую можно использовать для разблокировки по лицу, используется датчик изображения разрешением 8 Мп. Основная камера сдвоенная, с датчиками разрешением 2 и 13 Мп.

В отличие от K5, K5 Play получил более свежую версию ОС - Android Oreo, поверх которой установлена надстройка ZUI 3.7.

Модель K5 оценена примерно в $140, базовый вариант K5 Play доступнее - $110. Пока новинки предназначены исключительно для внутреннего китайского рынка, но это не значит, что позже география продаж не расширится.