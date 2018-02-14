Смартфоны Xiaomi Redmi Note 5 и Redmi Note 5 Pro представлены официально

Как и ожидалось, сегодня компания Xiaomi представила смартфоны Redmi Note 5 и Redmi Note 5 Pro. Первым рынком для новинок станет индийский, там они будут распространяться посредством онлайновой площадки Flipkart. Реальные поставки устройств стартуют 22 февраля.

Слухи о том, что смартфон Redmi Note 5 окажется просто переименованной моделью Redmi 5 Plus подтвердились частично: характеристики Redmi Note 5 действительно почти полностью соответствуют модели Redmi 5 Plus, но Note 5 Pro - модель самостоятельная.

Redmi Note 5, как и Redmi 5 Plus, построен на однокристальной платформе Qualcomm Snapdragon 625 и оснащен экраном диагональю 5,99 дюйма разрешением 2160 x 1080 пикселей с защитой в виде закаленного стекла Corning Gorilla Glass.

Устройство получило металлический корпус, дактилоскопический датчик на тыльной панели, аккумуляторную батарею емкостью 4000 мА·ч и интерфейсную надстройку MIUI 9, установленную поверх ОС Android 7.0.

Основная камера изделия представлена датчиком изображения разрешением 12 Мп, объективом с максимальной диафрагмой F/2,2 и фазовым автофокусом. Во фронтальной камере используется датчик изображения разрешением 8 Мп.

Что касается вариантов объема памяти, то их ровно столько же, сколько и у Redmi 5 Plus - два: 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флэш-памяти, а также 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти.

Габариты и масса Xiaomi Redmi Note 5 - 158,5 x 74,45 x 8,05 мм и 180 граммов.

Модель Xiaomi Redmi Note 5 в конфигурации 3/32 ГБ оценили в $155 (Rs. 9,999), а модификацию 4/64 ГБ - в $190 (Rs. 11,999).

Redmi Note 5 Pro имеет несколько существенных отличий от младшего брата. Первое, конечно же, касается платформы: в этой модели используется SoC Qualcomm Snapdragon 636, в конфигурацию которой входит GPU Adreno 509 и процессорные ядра Kryo 260 аналогичные тем, что используются в SoC Snapdragon 660. С почти 110 000 баллов в бенчмарке AnTuTu Redmi Note 5 Pro стал «самым быстрым Redmi Note за все время».

Второе важное отличие касается камер. Основная представлена датчиками изображения разрешением 5 Мп (производства Samsung) и 12 Мп (Sony IMX486), а также объективами с максимальной диафрагмой F/2,0 и F/2,2 соответственно. Первый датчик используется для анализа глубины сцены, в то время как второй отвечает непосредственно за съемку.

Во фронтальной камере применен датчик изображения Sony IMX376 разрешением 20 Мп. В Xiaomi отметили применение в смартфоне алгоритмов глубокого обучения на основе AI, одна из возможностей применения которых - распознавание лица владельца с последующей разблокировкой смартфона. Правда, эта функция заработает только в марте.

Характеристики экрана смартфона и емкость батареи точно такие же, как и в младшей модели. Габариты и масса - 158,6 x 75,4 х 8,05 мм и 181 грамм.

Стоимость Xiaomi Redmi Note 5 Pro в конфигурации 4/64 ГБ составит $220 (Rs. 13,999), а в версии 6/64 ГБ - $265 (Rs. 16,999).