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Британские власти требуют доступа к серверам фирмы, собиравшей данные для Трампа
08:20 20.03.2018 |
Британский комиссар по защите информации Элизабет Денэм пообещала получить ордер на обыск для изучения баз данных и серверов, которые используются британской компанией Cambridge Analytica.
Фирму обвиняют в несанкционированном использовании данных 50 млн пользователей социальной сети "Фейсбук" во время избирательной кампании Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года.
Компания отрицает все обвинения.
В понедельник британский телеканал Channel 4 показал скрытно снятое видео разговора с руководителем компании Александром Никсом, в котором он рассказывает, как его компания может дискредитировать политиков в интересах своих клиентов.
На вопрос корреспондента, выдававшего себя за потенциального клиента, о том, насколько глубоко фирма может копнуть в поисках компромата, Никс ответил: "Ну, мы делаем гораздо больше".
Например, рассказал Никс, можно предложить потенциальному объекту войны компроматов взятку и заснять это на видео.
Также он сообщил, что может "отправить несколько девушек в дом кандидата", отметив при этом, что украинские девушки очень красивы и это обычно прекрасно срабатывает.
Никс добавил: "Я просто перечисляю примеры того, что можно сделать и уже делалось".
Channel 4 сообщил, что журналист телеканала представился посредником богатого клиента, который хотел добиться избрания одного из политических кандидатов в Шри-Ланке.
Cambridge Analytica утверждает, что репортер неверно представил содержание записанных разговоров.
"Подыгрывая ходу беседы и желая оградить нашего клиента от конфуза, мы разыграли несколько нелепых вымышленных сценариев. Cambridge Analytica не поддерживает и не принимает участие в намеренном провоцировании, даче взяток и соблазнении людей", - говорится в заявлении компании.
Расследование
Британский комиссар по защите информации, в обязанности которого входит наблюдение за неприкосновенностью личных данных и открытостью госорганов, начал расследование в отношении Cambridge Analytica. Компанию обвиняют в использовании данных миллионов пользователей "Фейсбука", которые были получены с помощью онлайн-тестам.
Бывший сотрудник Cambridge Analytica Кристофер Уайли утверждает, что компании удалось собрать данные миллионов людей, в большинстве случаев без их согласия.
Комиссар Элизабет Денэм потребовала у Cambridge Analytica предоставить доступ к базам данных и серверам до 18:00 по Лондону, но, по ее словам, компания отказалась подчиниться.
"Я не принимаю их объяснения, поэтому буду вынуждена обратиться в суд для получения ордера. Нам нужно попасть туда, проверить базы данных, серверы и понять, каким образом компания обрабатывала и удаляла данные", - сказала она в интервью Channel 4.
"Серьезное нарушение"
Cambridge Analytica настаивает, что при получении и обработке данных были соблюдены все применимые правила. Компания Facebook в минувшую пятницу сообщила о приостановке доступа Cambridge Analytica к своим платформам и данным до окончания собственного расследования.
"Это часть всеобъемлющей внутренней и внешней проверки, которую мы проводим с целью выяснить истинность заявлений о том, что данные, полученные через Facebook, по-прежнему существуют. Если эти данные по-прежнему существуют, то это серьезное нарушение правил Facebook и является неприемлемым злоупотреблением доверием и нарушением обязательств, принятых компанией", - говорится в заявлении соцсети.
Facebook также сообщил, что создатель блиц-опроса Александр Коган согласился пройти проверку. Также она отметила, что Уайли, первым рассказавший о том, как собирались и использовались данные, от проверки отказался.
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