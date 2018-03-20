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Марк Цукерберг за один день потерял 6 миллиардов долларов
08:08 20.03.2018 |
Акции компании Facebook упали в понедельник, 19 марта, на 8 процентов на фоне скандала вокруг британской компании Cambridge Analytica, использовавшей в своих целях личную информацию более чем 50 миллионов пользователей социальной сети. В результате капитал генерального директора и крупного держателя акций Facebook Марка Цукерберга уменьшился более чем на 6 миллиардов долларов США.
Несмотря на эту потерю, Цукерберг сохранил четвертое место в рейтинге богатейших людей мира - у него осталось 68,5 миллиарда долларов. Богаче Цукерберга только владелец Amazon Джефф Безос, основатель Microsoft Билл Гейтс и глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет.
Дело Cambridge Analytica
На выходных Facebook обвинил компанию Cambridge Analytica, занимающуюся анализом данных, в хищении личной информации более 50 млн пользователей социальной сети, что стало одной из крупнейших утечек в ее истории. В 2016 году компания сотрудничала со штабом президента США Дональда Трампа, в частности, с его экс-главой Стивеном Бэнноном. Утечка личных данных пользователей позволила ей разработать технологии для кампании Трампа, пишут СМИ. Прокуратура штата Массачусетс начала расследование по делу Cambridge Analytica.
Несколько лет назад Cambridge Analytica воспользовалась данными приложения для Facebook, которое предлагало пользователям составить их психологический портрет. Это приложение установили около 270 тысяч человек, передав ему свою личную информацию. Позже Cambridge Analytica отчиталась в том, что она уничтожила полученную информацию, однако, как выяснилось, не все данные были удалены. Предполагается, что в ходе последней предвыборной кампании в США фирма использовала в собственных целях личные данные большей части электората страны.
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Швейцарское издание Das Magazin обнародовало расследование о том, как технологии персонализированной рекламы в соцсети Facebook повлияли на результаты президентских выборов в США и референдума о выходе Великобритании из состава Евросоюза.
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