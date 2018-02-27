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Спецслужбы теперь могут взломать любой iPhone
10:25 27.02.2018 |
Израильский производитель инструментов для проведения криминалистической экспертизы Cellebrite уведомил своих клиентов о появившейся новой возможности взлома любого устройства под управлением iOS 11. Сюда также входит iPhone X - модель, уже успешно взломанная в ноябре 2017 года сотрудниками Министерства внутренней безопасности США, предположительно, с помощью технологии Cellebrite.
Компания, клиентом которой, в частности, является правительство США, не делала никаких публичных заявлений о новой возможности. Тем не менее, журналисты Forbes узнали от своих источников, пожелавших сохранить анонимность, о том, что в последние несколько месяцев Cellebrite удалось разработать ранее неизвестный метод взлома iOS 11, и теперь она предлагает эту услугу своим клиентам из правоохранительных органов и частным экспертам по всему миру.
Новая услуга также была добавлена в каталог компании. Согласно каталогу, Cellebrite может обойти механизмы защиты «Apple iOS-устройств и операционных систем, включая iPhone, iPad, iPad mini, iPad Pro и iPod touch, работающих под управлением от iOS 5 до iOS 11».
По словам одного из источников Forbes в правоохранительных органах, эксперты Cellebrite сказали ему, что могут взломать iPhone 8. Если компания способна обойти защиту iPhone 8, то наверняка может взломать и iPhone X, поскольку их механизмы безопасности практически одинаковые.
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