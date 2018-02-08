Tesla улетела не туда: что пошло не по плану при запуске Falcon Heavy?

Запуск, состоявшийся в ночь с 6 на 7 февраля, ракеты-носителя Falcon Heavy был признан Илоном Маском, основателем SpaceX, в целом успешным. Однако, несмотря на успешность миссии, случились и внеплановые ситуации.

Неуспешно приводнился третий, центральный ускоритель ракеты. Предполагалось, что он сядет на платформу «Of Course I Still Love You», находящуюся в Атлантическом океане, но из-за отказа двух из трёх двигателей ракета не смогла затормозить и промахнулась на 90 метров: при падении в воду её скорость составляла 483 км/ч. Осколки ускорителя, долетевшие до платформы, разрушили два её двигателя. Предполагается, что двигатели ракеты отказали из-за нехватки топлива.

Личный Tesla Roadster Илона Маска выступил полезной нагрузкой тестового запуска Falcon Heavy. В SpaceX рассчитали, что в одной из стадий полёта он совершит шестичасовой орбитальный облёт ВВС США вокруг Земли. Затем ракета с автомобилем на борту должна была разогнаться и отправить автомобиль на гелиоцентрическую орбиту между Землёй и Марсом. Спустя несколько часов стало понятно, что Tesla была разогнана слишком сильно, из-за чего автомобиль улетел по эллиптической орбите дальше в космос. Предположительно он окажется в астероидном поясе между Марсом и Юпитером.

Орбита, по которой, предположительно, пролетит Tesla Roadster

«Таким образом, автомобиль продержится десятилетия, а не миллиарды лет. Но эй, это первый частый космический корабль, который будет разрушен в поясе астероидов», - высказал свои мысли Саймон Портер, астрофизик NASA из проекта New Horizons.

Однако до тех пор автомобиль будет курсировать с манекеном Spaceman, облачённым в скафандр, разработанный SpaceX, а на его борту будет играть Space Oddity Дэвида Боуи.





Tesla Roadster успела стать мемом среди пользователей Интернета. Нашлись и те, кто ругал затею Маска, объясняя, что запуск автомобиля в космос - бесцельная трата денег. «Это глупо и весело, но я считаю, что такие глупые и забавные вещи важны. Образы - вот, что заставляет людей по всему миру волноваться. Это меня очень трогает», - ответил Илон Макс на пресс-конференции, посвящённой запуску, критикам запуска автомобиля в космос.

После запуска Маск выложил в свой Инстаграм фото печатной платы, на которой сказано, что «Автомобиль сделан на Земле людьми».

Помимо манекена, Space Oddity и печатной платы команда SpaceX оставила ещё одну «пасхалку»: в бардачке автомобиля было спрятано устройство Arch с циклом книг «Основание» Айзека Азимова. В ней рассказывается про учёного, которых хотел спасти накопленные знания перед уничтожением человечества.