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SpaceX успешно запустила в космос сверхтяжёлую ракету Falcon Heavy
08:39 07.02.2018 |
Компания миллиардера Илона Маска SpaceX произвела успешный запуск в космос сверхтяжёлой ракеты Falcon Heavy.
Из-за сильного ветра запуск несколько раз откладывался и в итоге был произведён в 22:40 по rbtdcrjve времени (13:40 EST) со стартовой площадки комплекса LC-39A, расположенного на территории космического центра Кеннеди во Флориде. С этой же площадки отправлялась в космос ракета Saturn 5, которая вывела космический корабль «Аполлон-11» с астронавтами на борту на орбиту в рамках лунной миссии NASA Apollo.
Как и планировалось, все ускорители Falcon Heavy были возвращены на Землю. Боковые ускорители приземлились в зонах посадки на мысе Канаверал во Флориде, в то время как центральный ускоритель произвёл успешную посадку на беспилотную морскую платформу у побережья.
В качестве полезной нагрузки вместе с Falcon Heavy на борту был отправлен в космос принадлежащий Илону Маску электрокар Tesla Roadster тёмно-вишнёвого цвета. За его рулём находится манекен, которому дали имя Starman, облачённый в скафандр, разработанный специалистами SpaceX. Как и обещал Маск, в машине играет песня Space Oddity Дэвида Боуи и лежит книга «Автостопом по галактике» Дугласа Адамса.
В ближайшие часы ракета будет продвигаться через радиационные пояса Ван-Аллена. Если всё пройдёт нормально, спортивный автомобиль г-на Маска попадёт вместе с ракетой на эллиптическую орбиту вокруг Солнца. Как ожидается, Falcon Heavy будет вращаться вокруг Солнца в течение сотен миллионов лет.
Начиная с 2010 года компания Маска регулярно запускает ракеты Falcon 9, доставляя на орбиту спутники и перевозя грузы для экипажей на борту Международной космической станции.
Falcon Heavy намного мощнее Falcon 9. Более того, она превосходит по мощности все ныне существующие ракеты-носители, может доставить на низкую околоземную орбиту до 63,8 т груза, в случае полёта на Марс - до 18,8 т.
Благодаря возможности повторного использования ускорителей запуск Falcon Heavy обходится ненамного дороже запуска Falcon 9 - около $90 млн, в то время как стоимость полёта Falcon 9 составляет $62 млн.
«Я был бы счастлив, если бы ракета просто взлетела со стартовой площадки, и не разорвала всё вдребезги», - заявил по поводу предстоящего запуска Илон Маск в ходе телеконференции.
Успех с запуском Falcon Heavy для него означает ещё один шаг к достижению поставленной цели - осуществлению полёта на Марс.
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