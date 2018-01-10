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Project Linda трансформирует смартфон Razer в игровой ноутбук
20:38 10.01.2018 |
Компания Razer, представила на CES 2018 разработку под условным наименованием Project Linda. Это стыковочная станция в форме ноутбука с сенсорным дисплеем размером 13,3 дюйма и разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей). Док предназначен для игрового смартфона Razer Phone.
По словам Razer, гибрид смартфона и ноутбука стирает грань между этими категориями, предлагая новую концепцию мобильных персональных компьютеров, в которых привычная среда Android совмещена с удобством использования, свойственным ноутбукам.
Возможностей и производительности однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 835, в распоряжении которой находится 8 ГБ ОЗУ, достаточно для ноутбука Project Linda. При этом сенсорный экран смартфона размером 5,7 дюйма может служить тачпэдом, а полноразмерная клавиатура используется для управления в играх и текстового ввода. Предусмотрено подключение мыши.
Шасси Project Linda изготовлено из алюминиевого сплава. Изделие весит 1,25 кг, а его толщина равна 15 мм. Аккумулятор «ноутбука» можно использовать для быстрой подзарядки смартфона. Его емкости, равной 53,6 Вт∙ч, с запасом хватает на три полные зарядки. В конфигурацию Project Linda есть накопитель объемом 200 ГБ, порты USB-A и USB-C, web-камера разрешением 720p, массив микрофонов и гнездо для наушников.
Когда Project Linda превратится из концепции в серийное изделие - пока данных нет.
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