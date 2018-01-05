Apple признала уязвимость почти всех своих систем

Все компьютеры Mac и устройства на базе операционной системы iOS оказались подвержены уязвимостям процессоров. Об этом говорится в заявлении компании Apple в четверг, 4 января. Одна из уязвимостей, Meltdown, касается только чипов производства Intel на ноутбуках и компьютерах. Другая - Spectre - обнаружена в чипах Intel, AMD и ARM в смартфонах, планшетах и компьютерах.

По данным Apple, Meltdown и Spectre затронули все современные процессоры и почти все вычислительные устройства и операционные системы. Из продуктов Apple угроза не коснулась только "умных" часов Apple Watch. Пока не зафиксировано ни одной вредоносной программы, эксплуатирующей эти уязвимости, уточнили в компании.

Накануне крупнейший в мире производитель процессоров Intel сообщил, что Spectre и Meltdown могут позволить хакерам получить доступ к такой информации, как пароли и ключи шифрования компьютера, которые могут быть использованы для доступа к зашифрованным сообщениям. По данным экспертов, уязвимость процессоров Intel затрагивает почти все устройства, выпущенные с 1995 года.

Apple и Microsoft готовят защиту

Специалисты Apple планируют полностью устранить ошибку в течение двух недель. Уже выпущены обновления для защиты от Meltdown на iOS 11.2, macOS 10.13.2 и tvOS 11.2, в ближайшие дни планируется также выпустить обновления для защиты от Spectre для интернет-браузера Safari. Apple призывает скачивать программное обеспечение только из проверенных источников.

Microsoft уже выпустил экстренное обновление для операционной системы Windows, чтобы исправить уязвимость Meltdown. В Google уточнили, что пользователи смартфонов с последним обновлением Android защищены, так же, как и клиенты Gmail.