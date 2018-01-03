На призыв южнокорейской юридической фирмы подать в суд на Apple откликнулось около 67 000 человек

Хотя компания Apple уже попыталась исправить ситуацию с намеренным замедлением смартфонов iPhone, извинившись перед пользователями, это не остановило волну недовольства.

Южнокорейская юридическая фирма Hannuri Law призвала потребителей подать иск против Apple. Всего за несколько часов число участников кампании приблизилось к 67 000. Похоже, что извинения Apple удовлетворили не всех.

Компания Apple также пообещала снизить стоимость замены аккумуляторов в старых смартфонах. Однако, по мнению Hannuri Law, этого недостаточно, учитывая причиненный ущерб. Дело в том, что некоторые пользователи уже купили новые смартфоны вместо замены аккумулятора.

По словам Hannuri Law, «по корейским законам Apple обязана информировать потребителей обо всех аспектах обновления программного обеспечения, чтобы дать им возможность принимать оптимальные решения о покупках».

Иск будет подан в начале будущего года. Пока специалисты Hannuri Law выбирают, иск какого типа лучше подать, компания рассчитывает привлечь как можно больше участников.

Всего на данный момент против Apple в связи с намеренным замедлением смартфонов подано не менее десятка исков в разных странах.