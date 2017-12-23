Новые очки дополненной реальности Magic Leap: прорыв или нет?

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Новые очки дополненной реальности Magic Leap: прорыв или нет?

Компания Magic Leap показала первую версию своих высокотехнологичных очков дополненной реальности, которые будут доступны массовому покупателю.

Версия устройства Magic Leap One Creator устроена так, что свет проецируется непосредственно в глаза пользователю, заставляя мозг поверить, что виртуальные объекты - часть окружающего мира.

Гаджет состоит из трех элементов: большие очки с обручем, облегающие голову, закрепленный на теле компьютер и беспроводной пульт управления.

Новые очки дополненной реальности Magic Leap: прорыв или нет?

 

Производитель устройства смог привлечь под свой проект около 1,9 млрд. долларов инвестиций.

Среди прочих, в расположенную во Флориде компанию Magic Leap вложились Google, китайский технологический гигант Alibaba and и Фонд национального благосостояния Сингапура Temasek.

При этом, если не считать нескольких видео на Youtube и презентаций с участием немногих приглашенных аналитиков и журналистов, создатели технологии до последнего держали окончательный облик своего устройства в секрете.


До презентации гаджета многие сомневались, что в обозримой перспективе окажется возможно обеспечить мощность, необходимую для создания "светового поля" в реальном времени, посредством сравнительно небольшого по размеру устройства.

Новые очки дополненной реальности Magic Leap: прорыв или нет?

 

Из-за этого даже возникали подозрения, что производители не смогут запустить устройство в обещанные сроки.

Сами создатели Magic Leap уверяют, что их технология больше подходит для продолжительного использования, чем все остальные способы создания виртуальной реальности.

В массовую продажу устройство обещают запустить в 2018 году, а пока его дадут опробовать разработчикам и другим представителям "творческих профессий".

Компания пока еще не представила публике и обещанный пользовательский интерфейс нового поколения. Она также не исключила, что конструкция гаджета перед выходом на массовый рынок может претерпеть изменения.

Главный конкурент Magic Leap - комплект Hololens компании Microsoft, дату начала продаж которого тоже пока не назначена.

В распоряжении журнала Rolling Stone демонстрационная версия устройства Magic Leap появилась еще до официального релиза. Как говорится в обзоре издания, создаваемая устройством графика лишь частично перекрывает реальную картинку, которую видит пользователь - аналогичная проблема есть и у гаджета Microsoft.

"Я не знал, как подступиться к этому [Magic Leap], и решил сделать следующее: сначала несколько минут держал на уровне глаз мою кредитную карту, а потом - просто мои руки, чтобы понять, насколько велик невидимый "экран" гаджета", - рассказывает журналист Брайан Крессент.

"Кредитка оказалась слишком маленькой, и я пришел к такому выводу. По размеру "экран" можно сравнить с обычной видеокассету, если держать ее перед собой на полусогнутых руках. Это намного больше, чем у Hololens, но ограничения все равно есть", - говорит Крессент.

По его словам, Magic Leap уже предложила разработчикам решить проблему, размыв границы "экрана".

Другие критики сравнивают дизайн очков Magic Leaps с их аналогами из старых фильмов. "Ничего себе! Первое, что пришло мне в голову, когда я увидел эти очки - Бигглз", - написал Бен Вуд, подразумевая персонажа фильма 1986 года, который путешествует во времени.

"Первая версия устройства Magic Leap - не для масс-маркета и потребителей. Есть дорожная карта, но сама технология требует времени. Apple будет ждать, пока устройство будет достаточно маленьким - и только тогда покажет его публике. Magic Leap же показывает промежуточные этапы. И, к счастью, теперь каждый может увидеть, на что это похоже", - написал Бенедикт Эванс.

АНАЛИЗ

Дейв Ли, корреспондент Би-би-си по вопросам технологий, США

Главный вызов для Magic Leap был такой: смогут ли разработчики добиться того, чтобы устройство действительно выполняло обещанные функции, но при этом не выглядело бы так, будто к спине пользователя привязали суперкомпьютер.

Теперь мы увидели, что представляет собой первая версия устройства: это огромные очки "ботаника" в комплекте с сумочкой, похожей на калоприемник лежачего больного.

Но я немного лукавлю - то, что Magic Leap удалось уместить технологию в устройство даже такого размера, уже триумф. Но, конечно, нельзя делать окончательных выводов, пока гаджет не попробуют пользователи.

Дело в том, что его предшественник Hololens от Microsoft демонстрировал гораздо больше функций во время презентации, чем смог выполнять в итоге.

Пока мне сложно поверить, что Magic Leap будет так же хорош, как обещают его шокирующие проморолики.

Но я буду счастлив, если это окажется не так.

 

ПО РУБРИКАМ

22.12 Празд­нич­ный по­не­дель­ник не­мно­го раз­ба­лан­си­ру­ет меж­банк на сле­ду­ю­щей не­де­ле

22.12 Bitcoin Cash пе­рей­дет на но­вый фор­мат адре­сов

22.12 НБУ от­сро­чил на 2 го­да срок уве­ли­че­ния устав­но­го ка­пи­та­ла бан­ков до 300 млн грн

22.12 Ры­нок ак­ций Укра­и­ны за­вер­шил тор­ги 22 де­каб­ря ро­стом

22.12 Де­по­зит­ные став­ки для физ­лиц 22.12.17

22.12 Курс бит­кой­на опу­стил­ся ни­же $12000, его па­де­ние в пят­ни­цу пре­вы­ша­ет 24%

22.12 Сред­не­взве­шен­ный курс дол­ла­ра на меж­бан­ке 22 де­каб­ря со­ста­вил 27,9509 грн

22.12 При­ват­банк ре­шил до­ка­пи­та­ли­зи­ро­вать­ся еще на 16 млрд гри­вен

22.12 Ев­ро де­ше­ве­ет 22 де­каб­ря от­но­си­тель­но дол­ла­ра и ие­ны на но­во­стях из Ка­та­ло­нии

22.12 При­быль бан­ков Укра­и­ны в 2018г. бу­дет сдер­жи­вать­ся сла­бым ро­стом ВВП, сто­и­мо­стью фон­ди­ро­ва­ния и от­чис­ле­ни­я­ми в ре­зер­вы - Fitch

22.12 НБУ на аук­ци­оне в пят­ни­цу про­дал $42,9 млн по кур­су до 27,9315 грн/$1

22.12 Ин­декс меж­бан­ков­ских ста­вок по блан­ко­вым кре­ди­там и де­по­зи­там 21.12.2017

22.12 Бан­ки уве­ли­чи­ли свой порт­фель ОВГЗ на 10,7 млрд гри­вен до 336,9 млрд гри­вен 22 де­каб­ря

22.12 Це­ны на бен­зин и дизтоп­ли­во 22 де­каб­ря вы­рос­ли на 3-4 коп./л

22.12 Остат­ки средств на кор­с­че­тах бан­ков 22.12.17

• дальше…

22.12 Грой­сман вы­ска­зал­ся про­тив от­кры­тия рын­ка зем­ли

22.12 С 18 по 22 де­каб­ря же­лез­но­до­рож­ные пар­тии ди­зель­но­го топ­ли­ва по­до­ро­жа­ли на 250 грн/т - до 26 610 грн/т

22.12 Рас­че­ты с Га­з­про­мом бу­дут про­ве­де­ны в фев­ра­ле-2018 по­сле ре­ше­ния ар­бит­ра­жа по тран­зи­ту - Ко­болев

22.12 Укра­и­на на треть уве­ли­чит рас­хо­ды на за­куп­ку ору­жия и во­ен­ной тех­ни­ки

22.12 Гос­бюд­жет-2018: на стро­и­тель­ство но­во­го па­трон­но­го за­во­да на­пра­вят 1,4 мил­ли­ар­да

22.12 Це­на Га­з­про­ма для Наф­то­га­за бу­дет рав­на цене га­за на ев­ро­пей­ском ха­бе - гла­ва НАК

22.12 Brent по­де­ше­ве­ла до $64,73 за бар­рель на фоне вя­лых тор­гов пе­ред празд­нич­ны­ми вы­ход­ны­ми

22.12 Грой­сман вы­сту­па­ет за за­кон­ную ре­ги­стра­цию вво­зи­мых в стра­ну ав­то­мо­би­лей

22.12 Наф­то­газ по ре­ше­нию Сток­гольм­ско­го ар­бит­ра­жа не бу­дет пла­тить за по­став­лен­ный "Газпромом" газ на НКТ

22.12 На­лог на вы­ве­ден­ный ка­пи­тал мож­но бу­дет вво­дить при со­кра­ще­нии бюд­жет­ных рас­хо­дов, - Мин­фин

• дальше…

22.12 Узна­ют ли ко­гда-то жи­те­ли Мол­да­вии, кто украл у них мил­ли­ард?

22.12 Крым­ский мост по­до­ро­жа­ет на 3 млрд руб­лей из-за ошиб­ки с грун­том

22.12 Пат­ри­ар­ха Lotte Group в Юж­ной Ко­рее осу­ди­ли за во­ров­ство

22.12 Лу­ка­шен­ко со­зда­ет усло­вия для ис­поль­зо­ва­ния крип­то­ва­лют

22.12 Bellingcat опуб­ли­ко­ва­ла ин­тер­ак­тив­ную кар­ту об­стре­лов Укра­и­ны Рос­си­ей ле­том 2014-го

22.12 Пу­тин раз­ре­шил оли­гар­хам тай­но вер­нуть ка­пи­тал в Рос­сию

22.12 Са­у­дов­ская Ара­вия го­то­ва вло­жить­ся в слан­це­вую нефть США

22.12 Сто­рон­ни­ки не­за­ви­си­мо­сти Ка­та­ло­нии по­лу­чи­ли боль­шин­ство в мест­ном пар­ла­мен­те

21.12 Ге­нассам­блея ООН при­зва­ла Трам­па от­ме­нить ре­ше­ние по Иеру­са­ли­му

21.12 США вве­ли санк­ции про­тив сы­на ген­про­ку­ро­ра Рос­сии

21.12 Ве­ли­ко­дер­жав­ные на­стро­е­ния в Рос­сии до­стиг­ли ис­то­ри­че­ско­го мак­си­му­ма

21.12 Дуда под­пи­сал про­ти­во­ре­чи­вые за­ко­ны, из-за ко­то­рых Поль­ше гро­зят санк­ции ЕС

21.12 Трамп гро­зит уре­зать фина­си­ро­ва­ние про­тив­ни­кам ре­ше­ния по Иеру­са­ли­му

21.12 Кон­гресс США одоб­рил на­ло­го­вую ре­фор­му

21.12 Аме­ри­кан­ская адми­ни­стра­ция одоб­ри­ла по­став­ки стрел­ко­во­го ору­жия Укра­ине

• дальше…

21.12 По­гра­нич­ни­ки по­ка­за­ли, как бу­дут счи­ты­вать био­мет­ри­ку

20.12 Ки­ев­со­вет про­длил со­гла­ше­ния с Ки­ев­га­зом и Ки­ев­во­до­ка­на­лом до при­ня­тия но­вых

20.12 В Ки­е­ве на­чи­на­ет ра­бо­ту пер­вый отель се­ти Marriott International под брен­дом Aloft Kiev

19.12 Ин­декс ин­ве­сти­ци­он­ной при­вле­ка­тель­но­сти Укра­и­ны в 2017 г. вы­шел из не­га­тив­ной плос­ко­сти и со­хра­ня­ет ней­тра­ли­тет - ЕБА

18.12 Уля­на Су­прун: До 2020 ро­ку та­рифів і пе­реліку плат­них по­слуг не бу­де

15.12 Ки­ев­со­вет пред­ло­жит близ­ле­жа­щим на­се­лен­ным пунк­там объ­еди­нить­ся в Ки­ев­скую аг­ло­ме­ра­цию

14.12 Чтобы предот­вра­тить пор­чу ас­фаль­та, фу­ры на въез­де в Ки­ев бу­дут взве­ши­вать

11.12 Ки­ев­пас­странс при­сту­пил к уста­нов­ке ав­то­ма­тов для бес­кон­такт­ной опла­ты про­ез­да

11.12 Укра­и­на под­ня­лась в ми­ро­вом рей­тин­ге про­даж ору­жия

11.12 Ита­льян­ский ло­уко­стер на­чал ле­тать из Ми­ла­на в Ки­ев

07.12 Ра­да про­дли­ла мо­ра­то­рий на от­чуж­де­ние сель­хоз­зе­мель до 2019

05.12 Мо­биль­ные опе­ра­то­ры до­го­во­ри­лись о внед­ре­нии 3G и 4G в ки­ев­ском мет­ро

30.11 В Ки­е­ве бу­дут эва­ку­и­ро­вать при­пар­ко­ван­ные ав­то, ме­ша­ю­щие дви­же­нию об­ще­ствен­но­го транс­пор­та и пе­ше­хо­дов

30.11 Клич­ко хо­чет стро­ить мно­го­этаж­ные пар­кин­ги на ме­сте га­ра­жей

29.11 В Ки­е­ве за­пре­ти­ли пар­ко­вать­ся на 67 ули­цах

• дальше…

22.12 Bellingcat опуб­ли­ко­ва­ла ин­тер­ак­тив­ную кар­ту об­стре­лов Укра­и­ны Рос­си­ей ле­том 2014-го

22.12 Сколь­ко бу­ря­тов ВСУ на­стре­ля­ют из аме­ри­кан­ских Бар­ре­тов

21.12 Лу­цен­ко: тре­бо­ва­ние Да­ни­лю­ка о мо­ей от­став­ке - по­пыт­ка из­бе­жать уго­лов­ной от­вет­ствен­но­сти

21.12 НАБУ от­ри­ца­ет след­ствен­ные дей­ствия в Гос­фин­мо­ни­то­рин­ге

21.12 Аме­ри­кан­ская адми­ни­стра­ция одоб­ри­ла по­став­ки стрел­ко­во­го ору­жия Укра­ине

21.12 Кры­са в оч­ках: Что из­вест­но о рос­сий­ском шпи­оне Ежо­ве из Ка­б­ми­на

20.12 По­ро­шен­ко за­явил, что бу­дет спо­соб­ство­вать укреп­ле­нию укра­ин­ской груп­пи­ров­ки на Дон­бас­се

20.12 Ко­гда Са­а­ка­шви­ли сно­ва начнет ми­рить­ся с По­ро­шен­ко

20.12 Ме­ха­низм при­оста­нов­ки без­ви­за: ЕС об­на­ро­до­вал тре­бо­ва­ния к Укра­ине

20.12 Как да­ле­ко мо­жет зай­ти на­ступ­ле­ние ги­бри­дов

20.12 Госдеп: Рос­сия яв­ля­ет­ся ис­точ­ни­ком обостре­ния на­си­лия на Дон­бас­се

20.12 Вол­кер на­звал по­зо­ром на­ме­ре­ние рос­си­ян вый­ти из СЦКК

20.12 Уста­нов­ле­ние пря­мых кон­так­тов с бо­е­ви­ка­ми толь­ко за­тянет кон­фликт на Дон­бас­се - Вол­кер

20.12 Бой­ня в АТО: Кто на са­мом де­ле об­стре­лял Ка­ди­ев­ку и Зай­це­во

19.12 Ге­нассам­блея ООН под­дер­жа­ла укра­ин­скую ре­зо­лю­цию и при­зва­ла Рос­сию пре­кра­тить на­ру­ше­ние прав че­ло­ве­ка в Кры­му

• дальше…

22.12 Спу­стя сут­ки по­сле при­зна­ния о за­мед­ле­нии смарт­фо­нов на Apple уже два­жды по­да­ли в суд

22.12 Ка­ва­лер па­рик­махер­ских услуг: фе­но­мен успе­ха Toni & Guy

22.12 Facebook за­пу­сти­ла но­вую функ­цию за­щи­ты от фишин­га

22.12 Но­вые оч­ки до­пол­нен­ной ре­аль­но­сти Magic Leap: про­рыв или нет?

21.12 На­зва­ны смарт­фо­ны 2017 го­да с са­мы­ми жи­ву­чи­ми ба­та­ре­я­ми

21.12 Apple под­твер­ди­ла на­ли­чие в iOS функ­ции, сни­жа­ю­щей про­из­во­ди­тель­ность при из­но­се ак­ку­му­ля­то­ра

20.12 Ев­ро­пей­ский суд при­рав­нял Uber к так­си. Что из это­го сле­ду­ет?

20.12 Facebook до­бав­ля­ет в со­ци­аль­ную сеть но­вую функ­цию рас­по­зна­ва­ния лиц на фо­то

20.12 Uber от­крыл офис в Ки­е­ве, на­зна­чил А.Ста­ха ге­не­раль­ным ме­не­дже­ром сер­ви­са в Цен­траль­ной и Во­сточ­ной Ев­ро­пе

20.12 Про­фес­сии бу­ду­ще­го: че­му учить­ся, чтобы пре­успеть в кон­ку­рен­ции с ро­бо­та­ми

20.12 В То­кий­ском уни­вер­си­те­те от­крыт но­вый са­мо­вос­ста­нав­ли­ва­ю­щий­ся ма­те­ри­ал, ко­то­рый пла­ни­ру­ют ис­поль­зо­вать в смарт­фо­нах

19.12 Jeep Cherokee об­но­вил­ся. Те­перь он та­кой же, как все

19.12 В бу­ду­щем го­ду 3D-сен­со­ры при­дут в смарт­фо­ны мас­со­во­го сег­мен­та

19.12 Пред­став­ле­ны смарт­фо­ны Samsung Galaxy A8 и Galaxy A8+

19.12 Шве­ция опла­тит до­мо­вла­дель­цам стан­ции для под­за­ряд­ки элек­тро­мо­би­лей

• дальше…

22.12 Ка­ва­лер па­рик­махер­ских услуг: фе­но­мен успе­ха Toni & Guy

20.12 Про­фес­сии бу­ду­ще­го: че­му учить­ся, чтобы пре­успеть в кон­ку­рен­ции с ро­бо­та­ми

14.12 10 ка­честв, ко­то­рые не лю­бят ра­бо­то­да­те­ли

12.12 Ха­рак­тер мо­жет по­ме­шать ка­рье­ре

04.12 Google и Facebook кон­тро­ли­ру­ют 84% гло­баль­но­го рын­ка циф­ро­вой ре­кла­мы

23.11 Как швед­ская ком­па­ния на­учи­лась пе­ча­тать ча­сти те­ла на 3D-прин­те­ре

22.11 Чер­ная пят­ни­ца: пять осо­бен­но­стей в Укра­ине

21.11 Со­бе­се­до­ва­ние: 4 во­про­са, чтобы при­нять ре­ше­ние

17.11 Нар­ко­ман, ал­ко­го­лик, убий­ца, IT-биз­нес­мен? Как на­чи­на­лась ис­то­рия со­зда­те­ля ан­ти­ви­ру­са McAfee. И за­кон­чи­лась

14.11 10 ха­рак­те­ри­стик хо­ро­ше­го на­чаль­ни­ка

13.11 Как до­го­во­рить­ся с на­чаль­ством об уда­лен­ной ра­бо­те

13.11 Гла­ва экс­перт­но­го со­ве­та при пра­ви­тель­стве ФРГ при­зы­ва­ет от­ме­нить вось­ми­ча­со­вой ра­бо­чий день

09.11 По­че­му уволь­ня­ют­ся со­труд­ни­ки? 8 оши­бок ком­па­ний

07.11 Ро­бо­ты ско­ро за­ме­нят лю­дей-ре­кру­те­ров

06.11 Как уй­ти с ра­бо­ты, кра­си­во хлоп­нув две­рью

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно