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Новые очки дополненной реальности Magic Leap: прорыв или нет?
10:41 22.12.2017 |
Компания Magic Leap показала первую версию своих высокотехнологичных очков дополненной реальности, которые будут доступны массовому покупателю.
Версия устройства Magic Leap One Creator устроена так, что свет проецируется непосредственно в глаза пользователю, заставляя мозг поверить, что виртуальные объекты - часть окружающего мира.
Гаджет состоит из трех элементов: большие очки с обручем, облегающие голову, закрепленный на теле компьютер и беспроводной пульт управления.
Производитель устройства смог привлечь под свой проект около 1,9 млрд. долларов инвестиций.
Среди прочих, в расположенную во Флориде компанию Magic Leap вложились Google, китайский технологический гигант Alibaba and и Фонд национального благосостояния Сингапура Temasek.
При этом, если не считать нескольких видео на Youtube и презентаций с участием немногих приглашенных аналитиков и журналистов, создатели технологии до последнего держали окончательный облик своего устройства в секрете.
До презентации гаджета многие сомневались, что в обозримой перспективе окажется возможно обеспечить мощность, необходимую для создания "светового поля" в реальном времени, посредством сравнительно небольшого по размеру устройства.
Из-за этого даже возникали подозрения, что производители не смогут запустить устройство в обещанные сроки.
Сами создатели Magic Leap уверяют, что их технология больше подходит для продолжительного использования, чем все остальные способы создания виртуальной реальности.
В массовую продажу устройство обещают запустить в 2018 году, а пока его дадут опробовать разработчикам и другим представителям "творческих профессий".
Компания пока еще не представила публике и обещанный пользовательский интерфейс нового поколения. Она также не исключила, что конструкция гаджета перед выходом на массовый рынок может претерпеть изменения.
Главный конкурент Magic Leap - комплект Hololens компании Microsoft, дату начала продаж которого тоже пока не назначена.
В распоряжении журнала Rolling Stone демонстрационная версия устройства Magic Leap появилась еще до официального релиза. Как говорится в обзоре издания, создаваемая устройством графика лишь частично перекрывает реальную картинку, которую видит пользователь - аналогичная проблема есть и у гаджета Microsoft.
"Я не знал, как подступиться к этому [Magic Leap], и решил сделать следующее: сначала несколько минут держал на уровне глаз мою кредитную карту, а потом - просто мои руки, чтобы понять, насколько велик невидимый "экран" гаджета", - рассказывает журналист Брайан Крессент.
"Кредитка оказалась слишком маленькой, и я пришел к такому выводу. По размеру "экран" можно сравнить с обычной видеокассету, если держать ее перед собой на полусогнутых руках. Это намного больше, чем у Hololens, но ограничения все равно есть", - говорит Крессент.
По его словам, Magic Leap уже предложила разработчикам решить проблему, размыв границы "экрана".
Другие критики сравнивают дизайн очков Magic Leaps с их аналогами из старых фильмов. "Ничего себе! Первое, что пришло мне в голову, когда я увидел эти очки - Бигглз", - написал Бен Вуд, подразумевая персонажа фильма 1986 года, который путешествует во времени.
"Первая версия устройства Magic Leap - не для масс-маркета и потребителей. Есть дорожная карта, но сама технология требует времени. Apple будет ждать, пока устройство будет достаточно маленьким - и только тогда покажет его публике. Magic Leap же показывает промежуточные этапы. И, к счастью, теперь каждый может увидеть, на что это похоже", - написал Бенедикт Эванс.
АНАЛИЗ
Дейв Ли, корреспондент Би-би-си по вопросам технологий, США
Главный вызов для Magic Leap был такой: смогут ли разработчики добиться того, чтобы устройство действительно выполняло обещанные функции, но при этом не выглядело бы так, будто к спине пользователя привязали суперкомпьютер.
Теперь мы увидели, что представляет собой первая версия устройства: это огромные очки "ботаника" в комплекте с сумочкой, похожей на калоприемник лежачего больного.
Но я немного лукавлю - то, что Magic Leap удалось уместить технологию в устройство даже такого размера, уже триумф. Но, конечно, нельзя делать окончательных выводов, пока гаджет не попробуют пользователи.
Дело в том, что его предшественник Hololens от Microsoft демонстрировал гораздо больше функций во время презентации, чем смог выполнять в итоге.
Пока мне сложно поверить, что Magic Leap будет так же хорош, как обещают его шокирующие проморолики.
Но я буду счастлив, если это окажется не так.
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