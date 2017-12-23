Новые очки дополненной реальности Magic Leap: прорыв или нет?

Компания Magic Leap показала первую версию своих высокотехнологичных очков дополненной реальности, которые будут доступны массовому покупателю.

Версия устройства Magic Leap One Creator устроена так, что свет проецируется непосредственно в глаза пользователю, заставляя мозг поверить, что виртуальные объекты - часть окружающего мира.

Гаджет состоит из трех элементов: большие очки с обручем, облегающие голову, закрепленный на теле компьютер и беспроводной пульт управления.

Производитель устройства смог привлечь под свой проект около 1,9 млрд. долларов инвестиций.

Среди прочих, в расположенную во Флориде компанию Magic Leap вложились Google, китайский технологический гигант Alibaba and и Фонд национального благосостояния Сингапура Temasek.

При этом, если не считать нескольких видео на Youtube и презентаций с участием немногих приглашенных аналитиков и журналистов, создатели технологии до последнего держали окончательный облик своего устройства в секрете.





До презентации гаджета многие сомневались, что в обозримой перспективе окажется возможно обеспечить мощность, необходимую для создания "светового поля" в реальном времени, посредством сравнительно небольшого по размеру устройства.

Из-за этого даже возникали подозрения, что производители не смогут запустить устройство в обещанные сроки.

Сами создатели Magic Leap уверяют, что их технология больше подходит для продолжительного использования, чем все остальные способы создания виртуальной реальности.

В массовую продажу устройство обещают запустить в 2018 году, а пока его дадут опробовать разработчикам и другим представителям "творческих профессий".

Компания пока еще не представила публике и обещанный пользовательский интерфейс нового поколения. Она также не исключила, что конструкция гаджета перед выходом на массовый рынок может претерпеть изменения.

Главный конкурент Magic Leap - комплект Hololens компании Microsoft, дату начала продаж которого тоже пока не назначена.

В распоряжении журнала Rolling Stone демонстрационная версия устройства Magic Leap появилась еще до официального релиза. Как говорится в обзоре издания, создаваемая устройством графика лишь частично перекрывает реальную картинку, которую видит пользователь - аналогичная проблема есть и у гаджета Microsoft.

"Я не знал, как подступиться к этому [Magic Leap], и решил сделать следующее: сначала несколько минут держал на уровне глаз мою кредитную карту, а потом - просто мои руки, чтобы понять, насколько велик невидимый "экран" гаджета", - рассказывает журналист Брайан Крессент.

"Кредитка оказалась слишком маленькой, и я пришел к такому выводу. По размеру "экран" можно сравнить с обычной видеокассету, если держать ее перед собой на полусогнутых руках. Это намного больше, чем у Hololens, но ограничения все равно есть", - говорит Крессент.

По его словам, Magic Leap уже предложила разработчикам решить проблему, размыв границы "экрана".

Другие критики сравнивают дизайн очков Magic Leaps с их аналогами из старых фильмов. "Ничего себе! Первое, что пришло мне в голову, когда я увидел эти очки - Бигглз", - написал Бен Вуд, подразумевая персонажа фильма 1986 года, который путешествует во времени.

"Первая версия устройства Magic Leap - не для масс-маркета и потребителей. Есть дорожная карта, но сама технология требует времени. Apple будет ждать, пока устройство будет достаточно маленьким - и только тогда покажет его публике. Magic Leap же показывает промежуточные этапы. И, к счастью, теперь каждый может увидеть, на что это похоже", - написал Бенедикт Эванс.

АНАЛИЗ

Дейв Ли, корреспондент Би-би-си по вопросам технологий, США

Главный вызов для Magic Leap был такой: смогут ли разработчики добиться того, чтобы устройство действительно выполняло обещанные функции, но при этом не выглядело бы так, будто к спине пользователя привязали суперкомпьютер.

Теперь мы увидели, что представляет собой первая версия устройства: это огромные очки "ботаника" в комплекте с сумочкой, похожей на калоприемник лежачего больного.

Но я немного лукавлю - то, что Magic Leap удалось уместить технологию в устройство даже такого размера, уже триумф. Но, конечно, нельзя делать окончательных выводов, пока гаджет не попробуют пользователи.

Дело в том, что его предшественник Hololens от Microsoft демонстрировал гораздо больше функций во время презентации, чем смог выполнять в итоге.

Пока мне сложно поверить, что Magic Leap будет так же хорош, как обещают его шокирующие проморолики.

Но я буду счастлив, если это окажется не так.