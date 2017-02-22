Финансовые новости
- |
- 22.02.17
- |
- 01:44
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Новая версия гарнитуры Microsoft HoloLens не выйдет раньше 2019 года
15:31 21.02.2017 |
Гарнитура дополненной реальности Microsoft HoloLens была представлена два года назад. Несколько позже нас предупредили, что устройство не предназначено для продажи обычным пользователям, а потребительской версии не стоит ожидать в ближайшие годы.
Источник сообщает новые подробности о планах Microsoft на данное устройство. Говорится о том, что ранее компания была намерена выпустить вторую версию HoloLens через пару лет после первой. Она точно так же предназначалась бы только для разработчиков, но была бы быстрее, дешевле и лучше. Ещё через пару лет вышла бы третья версия, которая получила бы новые улучшения.
Однако компания изменила свои планы, так что второй версии не будет. Компания сразу перейдёт к третьей, которую выпустит не раньше 2019 года. Конечно, формально она будет являться второй, просто нужно понимать, что Microsoft пропускает один этап и через два-три года выпустит уже значительно модернизированную гарнитуру.
При этом источник не говорит о том, что она будет предназначена для потребителей, так что этот вопрос остаётся без ответа. С другой стороны, если бы сейчас Microsoft начала продавать такие гарнитуры значительно дешевле, ориентируя их на простых пользователей, вряд ли бы HoloLens пользовались хоть каким-нибудь спросом, так как сценариев использования этого устройства, которые были бы интересны потребителям, практически нет.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
|Судьба Фирташа в руках министра, который имеет свою историю отношений с олигархами
Главной интригой сейчас можно считать вопрос - кому именно выдадут Фирташа. Нынешнее задержание миллиардера произошло не на основании решения суда о допустимости экстрадиции в США, а на основании ордера на арест, выданного Испанией в ноябре прошлого года.
ТОП-НОВОСТИ
|Совбез ООН должен отменить право вето для стран-участниц конфликта, - Климкин
|Как Тимошенко меняет тарифный "шатун" на "блокадный"
|СБУ разоблачила механизм подкупа спецслужбами России депутатов Рады для лоббирования федерализации и русского языка в Украине
|СБУ разоблачила сеть финансируемых спецслужбами России политпроектов в Украине
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Представлен смартфон Huawei Honor V9 с функцией 3D-фото стоимостью от $377
Huawei рекламирует Honor V9 как первый смартфон, который можно использовать для 3D-моделирования. О чем идет речь: сдвоенная камера Honor V9 с системой лазерной фокусировки позволяет делать трехмерные снимки, которые затем можно будет напечатать на 3D-принтере.
|Новая версия гарнитуры Microsoft HoloLens не выйдет раньше 2019 года
|Aston Martin никогда не откажется от спорткаров с механической коробкой передач
|Эксперты рекомендуют прикрывать дисплей смартфона при вводе паролей
|Первые гонки самоуправляемых автомобилей в Formula E закончились аварией
|«Форды» научатся заранее предупреждать водителей о ямах
Компания Ford в текущем году начнет испытания системы предупреждения водителей о ямах на дорогах. Информация о дефектах дорожного полотна, включая их расположение и степень опасности, в режиме реального времени будет выводиться на дисплей борткомпьютера машин.
|Грузовой корабль SpaceX Dragon успешно стартовал к МКС
Это интересно
|Билл Гейтс предложил ввести налог на труд роботов
|Apple десятый раз подряд возглавила список самых уважаемых компаний
|Ford признал системы полуавтономного вождения бесполезными
|Приложения для авто создают угрозу безопасности
|Jaguar и Shell позволят автомобилистам расплачиваться за топливо через медиасистему
Транзакции могут осуществляться посредством PayPal или Apple Pay, а до конца текущего года также появится поддержка Android Pay. Квитанция об оплате отображается на дисплее автомобильного медиацентра и высылается на адрес электронной почты владельца для последующего учёта расходов.
|Dride — умный автомобильный видеорегистратор с поддержкой Alexa, распознаванием трафика и Raspberry Pi внутри
|Цукерберг изменит Facebook с целью развития мировой социальной инфраструктуры