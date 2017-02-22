Гарнитура дополненной реальности Microsoft HoloLens была представлена два года назад. Несколько позже нас предупредили, что устройство не предназначено для продажи обычным пользователям, а потребительской версии не стоит ожидать в ближайшие годы.

Источник сообщает новые подробности о планах Microsoft на данное устройство. Говорится о том, что ранее компания была намерена выпустить вторую версию HoloLens через пару лет после первой. Она точно так же предназначалась бы только для разработчиков, но была бы быстрее, дешевле и лучше. Ещё через пару лет вышла бы третья версия, которая получила бы новые улучшения.

Однако компания изменила свои планы, так что второй версии не будет. Компания сразу перейдёт к третьей, которую выпустит не раньше 2019 года. Конечно, формально она будет являться второй, просто нужно понимать, что Microsoft пропускает один этап и через два-три года выпустит уже значительно модернизированную гарнитуру.

При этом источник не говорит о том, что она будет предназначена для потребителей, так что этот вопрос остаётся без ответа. С другой стороны, если бы сейчас Microsoft начала продавать такие гарнитуры значительно дешевле, ориентируя их на простых пользователей, вряд ли бы HoloLens пользовались хоть каким-нибудь спросом, так как сценариев использования этого устройства, которые были бы интересны потребителям, практически нет.



