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Apple очень резко сдала позиции в рейтинге лучших работодателей
10:19 12.12.2017 |
Популярный сервис для поиска работы Glassdoor ежегодно публикует рейтинг лучших компаний с точки зрения условий труда.
Обновленный ретйинг лучших работодателей, по версии Glassdoor, составлялся на основе отзывов сотрудников в период с ноября 2016 года по ноябрь текущего года.
Компания Bain & Company, которая в прошлом году занимала первое место с результатом 4,6/5, переместилась на вторую позицию, сохранив эту оценку. А на первое место поднялся серебряный призер 2016 года компания Facebook.
Boston Consulting Group осталась на третьей строчке, Google опустилась на пятое место, уступив четвертую позицию In-N-Out Burger.
В прошлом году мы сообщали, что Apple продемонстрировала худший результат, опустившись на 36 место. В этом году компания упала сразу на 84 позицию. Ниже перечислены места, которые компания занимала последние годы:
2017 - 84
2016 - 36
2015 - 25
2014 - 22
2013 - 35
2012 - 34
2011 - 10
2010 - 20
2009 - 22
2008 - 19
При этом если в прошлом году Apple получила 4,2/5, то в этот результат составил 4,3/5.
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