Apple очень резко сдала позиции в рейтинге лучших работодателей

Популярный сервис для поиска работы Glassdoor ежегодно публикует рейтинг лучших компаний с точки зрения условий труда.

Обновленный ретйинг лучших работодателей, по версии Glassdoor, составлялся на основе отзывов сотрудников в период с ноября 2016 года по ноябрь текущего года.

Компания Bain & Company, которая в прошлом году занимала первое место с результатом 4,6/5, переместилась на вторую позицию, сохранив эту оценку. А на первое место поднялся серебряный призер 2016 года компания Facebook.

Boston Consulting Group осталась на третьей строчке, Google опустилась на пятое место, уступив четвертую позицию In-N-Out Burger.

В прошлом году мы сообщали, что Apple продемонстрировала худший результат, опустившись на 36 место. В этом году компания упала сразу на 84 позицию. Ниже перечислены места, которые компания занимала последние годы:

2017 - 84

2016 - 36

2015 - 25

2014 - 22

2013 - 35

2012 - 34

2011 - 10

2010 - 20

2009 - 22

2008 - 19

При этом если в прошлом году Apple получила 4,2/5, то в этот результат составил 4,3/5.