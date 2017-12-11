Финансовые новости
- |
- 11.12.17
- |
- 18:34
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Новая угроза для Эфириума: на смену Криптокотикам идет Decentraland
11:36 11.12.2017 |
Приход игровой индустрии в экосистему Эфириума заметили все пользователи блокчейна. Спустя 8 дней после запуска, игра CryptoKitties продолжает оставаться самым ресурсоемким приложением, расходуя 13.8% всего газа сети. За это же время стоимость простой транзакции по переводу эфира с одного адреса на другой выросла с долей цента до $0.46, а цена выполнения несложного смарт-контракта доходит до $5.
Конечно, такие суммы не кажутся существенными для пользователей сети Биткойна, но для Эфириума это безумие, ведь чуть больше недели назад простая транзакция обходилась в доли цента. Более того, возврат к прежним ценам газа кажется маловероятным в обозримом будущем: временное решение по увеличению лимита газа будет готово лишь через несколько недель, а сеть платежных каналов Raiden, запуск которой состоится в ближайшее время, несовместима со стандартом токенов ERC-721. Дело в том, что Raiden может переносить только взаимозаменяемые токены, такие как ETH и токены ERC-20 (на входе и выходе канала могут оказаться разные токены, а 1 ETH эквивалентен любому другому 1 ETH), в то время как токен криптокотика имеет невзаимозаменяемый стандарт ERC-721.
Статьи по теме:
06.12.2017 Эпидемия криптокотиков как стресс-тест Эфириума
Игра Криптокотики (Cryptokitties), стартовавшая на блокчейне Эфириума 30 ноября, превратилась в настоящую эпидемию: на утро 4 декабря коты пожирают 12% всех газ-комиссий Эфириума.
На таком фоне еще один игровой проект - мир виртуальной реальности Decentraland - собирается запустить свою платформу на блокчейне Эфириума 15 декабря, и предложить к продаже участки виртуальной замли LAND, так же как и криптокотики, построенные на стандарте ERC-721.
Терраформирование
Подобно тому, как авторы Криптокотиков позаимствовали идею из игр с коллекционными карточками, Decentraland переносит на блокчейн компьютерную игру Second Life, первая версия которой вышла в 2003 году.
Платформа Decentraland - это виртуальный мир, состоящий из участков 10х10 метров, каждый из которых представляет собой уникальный токен LAND (ERC-721), определяющий координаты участка, владельца и хеш файла контента (сам файл будет храниться на распределенной файловой системе IPFS). Второй токен платформы - MANA (обычный ERC-20) служит для внутренних расчетов между участниками.
Первоначальное распределение токенов MANA состоялось в ходе августовского ICO, а первый аукцион по продаже LAND, названный «Терраформирование» (для участия необходимо расширение Metamask или браузер Mist) начнется 15 декабря и продлится одну неделю. Участникам аукциона будут предложены как участки земли, так и возможность вложить MANA в тематические округа - дистрикты.
Начальная структура мира Decentraland, названная Город Генезиса (Genesis City), имеет структуру из трех колец, объединенную единым центром:
1. Внутреннее кольцо с контентом, управляемым сообществом посредством DAO. В нем будут проходить различные выставки и мероприятия. Это можно рассматривать как эксперимент по децентрализованному управлению структурой Decentraland.
2. Второе кольцо состоит из участков земли, выставляемых на аукцион. С помощью Dapp пользователи будут объявлять цену, которую они готовы заплатить. По замыслу организаторов, так должен сформироваться рынок земли, поощряющий будущую застройку и гарантирующий своим владельцам долгосрочную ценность. Интересно, что уже сейчас пользователи высказывают опасения по поводу отсутствия ограничений на высотность возводимых зданий - это может негативно сказаться на будущей стоимости земли.
3. Наконец, внешнее кольцо будет отдано дистриктам, которые могут располагаться в нескольких, не обязательно соприкасающихся, участках. Полный список дистриктов находится на Github и занимает три страницы; в глаза сразу бросаются такие округа как Battleground, Город Хакеров, Мир Покемонов и множество подобных вещей.
Начальный облик Города Генезиса определится по результатам аукциона.
В преддверии начала строительства, команда проекта заключила партнерское соглашение с платформой фриланса Ethlance: владельцы участков LAND могут обращаться за помощью в строительстве к фрилансерам в области дизайна и 3D моделирования. Первые 20 квалифицированных дизайнеров, зарегистрировавшиеся на Ethlance с пометкой Decentraland Scene Developers получат от Decentraland по 1000 токенов MANA каждый ($50 или стоимость 1 LAND).
Согласно Дорожной Карте проекта, после терраформирования наступит следующий этап - Железный Век, в котором будет реализована поддержка мультиплеера и чата в реальном времени, а также различные скрипты. А полная поддержка виртуальной реальности с подключением законов физики станет возможной на следующем этапе Кремниевого Века, сроки которого пока не известны.
Что будет с теми, кого не интересует Decentraland
Если еще несколько месяцев назад сообщения о развертывании новых платформ вызывали всплески энтузиазма, то теперь, на фоне Криптокотиков, они, скорее, внушают опасения. Непонятно, что будет с и без них перегруженной сетью, при том, что полноценного решения проблемы масштабирования пока не предвидится - нет даже приблизительных сроков запуска полноценного протокола Casper, не говоря уже о шардинге.
Возможно, сайдчейны Plasma смогут временно разрешить проблему, но приложений на их основе пока тоже нет, как нет и сроков запуска. Некоторый оптимизм придает тот факт, что основатели Decentraland в прошлом разрабатывали сервис мгновенных платежей Streamium, так что, возможно, они сумеют оптимизировать денежные потоки MANA c помощью Raiden, однако, как упоминалось выше, LAND несовместимы с этой сетью. Ну, а тем пользователям Эфириума, которых не интересуют виртуальные миры, можно только порекомендовать начиная с 15 декабря внимательнее отслеживать минимальные пороги газа перед проведением транзакций.
Статьи по теме:
08.12.2017 Сеть bitcoin испытывает новый кризис
В пулах памяти майнеров скопилось более 200 тысяч транзакций, причем некоторые остаются неподтверждёнными более 24 часов, несмотря на высокую комиссию.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|На Чикагской бирже опционов стартовали торги биткоин-фьючерсами
|Судьба Михо: Что власть должна сделать с Саакашвили
|Подарок от депутатов. Почему посылки могут застрять на границе
|Выравнивание позиций. Сколько населенных пунктов ВСУ освободили в последние дни
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Toyota представила концептуальный кроссовер Future Toyota Adventure Concept (FT-AC)
|Volkswagen задумал заменить личные автомобили электрическими минивэнами
|11 лучших университетов мира
|Новая угроза для Эфириума: на смену Криптокотикам идет Decentraland
|LG разрабатывает сканер радужной оболочки глаза для смартфонов
|Беспилотник Renault подключит пассажиров к виртуальной реальности
|BlackBerry и Qualcomm объединились в создании автомобилей нового поколения
Это интересно
|Peugeot PHEV: необычный скутер с гибридной силовой установкой
|Топ-менеджер Volkswagen приговорен в США к 7 годам за дизельгейт
|BMW выпустит 800-сильный электрокар с запасом хода 700 километров
|Эпидемия криптокотиков как стресс-тест Эфириума
|YouTube обучает машины искать экстремистские видео
|Параметры смартфонов Xiaomi Redmi 5 и Redmi 5 Plus были раскрыты до анонса
|Lamborghini представила самый быстрый внедорожник в мире