Новая угроза для Эфириума: на смену Криптокотикам идет Decentraland

Приход игровой индустрии в экосистему Эфириума заметили все пользователи блокчейна. Спустя 8 дней после запуска, игра CryptoKitties продолжает оставаться самым ресурсоемким приложением, расходуя 13.8% всего газа сети. За это же время стоимость простой транзакции по переводу эфира с одного адреса на другой выросла с долей цента до $0.46, а цена выполнения несложного смарт-контракта доходит до $5.

Конечно, такие суммы не кажутся существенными для пользователей сети Биткойна, но для Эфириума это безумие, ведь чуть больше недели назад простая транзакция обходилась в доли цента. Более того, возврат к прежним ценам газа кажется маловероятным в обозримом будущем: временное решение по увеличению лимита газа будет готово лишь через несколько недель, а сеть платежных каналов Raiden, запуск которой состоится в ближайшее время, несовместима со стандартом токенов ERC-721. Дело в том, что Raiden может переносить только взаимозаменяемые токены, такие как ETH и токены ERC-20 (на входе и выходе канала могут оказаться разные токены, а 1 ETH эквивалентен любому другому 1 ETH), в то время как токен криптокотика имеет невзаимозаменяемый стандарт ERC-721.

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На таком фоне еще один игровой проект - мир виртуальной реальности Decentraland - собирается запустить свою платформу на блокчейне Эфириума 15 декабря, и предложить к продаже участки виртуальной замли LAND, так же как и криптокотики, построенные на стандарте ERC-721.

Терраформирование

Подобно тому, как авторы Криптокотиков позаимствовали идею из игр с коллекционными карточками, Decentraland переносит на блокчейн компьютерную игру Second Life, первая версия которой вышла в 2003 году.

Платформа Decentraland - это виртуальный мир, состоящий из участков 10х10 метров, каждый из которых представляет собой уникальный токен LAND (ERC-721), определяющий координаты участка, владельца и хеш файла контента (сам файл будет храниться на распределенной файловой системе IPFS). Второй токен платформы - MANA (обычный ERC-20) служит для внутренних расчетов между участниками.

Первоначальное распределение токенов MANA состоялось в ходе августовского ICO, а первый аукцион по продаже LAND, названный «Терраформирование» (для участия необходимо расширение Metamask или браузер Mist) начнется 15 декабря и продлится одну неделю. Участникам аукциона будут предложены как участки земли, так и возможность вложить MANA в тематические округа - дистрикты.

Начальная структура мира Decentraland, названная Город Генезиса (Genesis City), имеет структуру из трех колец, объединенную единым центром:

1. Внутреннее кольцо с контентом, управляемым сообществом посредством DAO. В нем будут проходить различные выставки и мероприятия. Это можно рассматривать как эксперимент по децентрализованному управлению структурой Decentraland.

2. Второе кольцо состоит из участков земли, выставляемых на аукцион. С помощью Dapp пользователи будут объявлять цену, которую они готовы заплатить. По замыслу организаторов, так должен сформироваться рынок земли, поощряющий будущую застройку и гарантирующий своим владельцам долгосрочную ценность. Интересно, что уже сейчас пользователи высказывают опасения по поводу отсутствия ограничений на высотность возводимых зданий - это может негативно сказаться на будущей стоимости земли.

3. Наконец, внешнее кольцо будет отдано дистриктам, которые могут располагаться в нескольких, не обязательно соприкасающихся, участках. Полный список дистриктов находится на Github и занимает три страницы; в глаза сразу бросаются такие округа как Battleground, Город Хакеров, Мир Покемонов и множество подобных вещей.

Начальный облик Города Генезиса определится по результатам аукциона.

В преддверии начала строительства, команда проекта заключила партнерское соглашение с платформой фриланса Ethlance: владельцы участков LAND могут обращаться за помощью в строительстве к фрилансерам в области дизайна и 3D моделирования. Первые 20 квалифицированных дизайнеров, зарегистрировавшиеся на Ethlance с пометкой Decentraland Scene Developers получат от Decentraland по 1000 токенов MANA каждый ($50 или стоимость 1 LAND).

Согласно Дорожной Карте проекта, после терраформирования наступит следующий этап - Железный Век, в котором будет реализована поддержка мультиплеера и чата в реальном времени, а также различные скрипты. А полная поддержка виртуальной реальности с подключением законов физики станет возможной на следующем этапе Кремниевого Века, сроки которого пока не известны.

Что будет с теми, кого не интересует Decentraland

Если еще несколько месяцев назад сообщения о развертывании новых платформ вызывали всплески энтузиазма, то теперь, на фоне Криптокотиков, они, скорее, внушают опасения. Непонятно, что будет с и без них перегруженной сетью, при том, что полноценного решения проблемы масштабирования пока не предвидится - нет даже приблизительных сроков запуска полноценного протокола Casper, не говоря уже о шардинге.

Возможно, сайдчейны Plasma смогут временно разрешить проблему, но приложений на их основе пока тоже нет, как нет и сроков запуска. Некоторый оптимизм придает тот факт, что основатели Decentraland в прошлом разрабатывали сервис мгновенных платежей Streamium, так что, возможно, они сумеют оптимизировать денежные потоки MANA c помощью Raiden, однако, как упоминалось выше, LAND несовместимы с этой сетью. Ну, а тем пользователям Эфириума, которых не интересуют виртуальные миры, можно только порекомендовать начиная с 15 декабря внимательнее отслеживать минимальные пороги газа перед проведением транзакций.

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