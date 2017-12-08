Сеть bitcoin испытывает новый кризис

Несмотря на активацию SegWit и тестирование методов масштабирования, таких как Lightning Network, сеть Биткоина испытывает новый кризис. В пулах памяти майнеров скопилось более 200 тысяч транзакций, причем некоторые остаются неподтверждёнными более 24 часов, несмотря на высокую комиссию. Биржи перегружены и жалуются на DDoS-атаки. Разумеется, главная причина тому - огромные ценовые максимумы и большие колебания, которые заставляют людей доставать из кошельков биткоины и отправлять их в обменники и на биржи или забирать оттуда, а также делать переводы для арбитражных сделок.

Из-за ценовых скачков Биткоина, легко упустить из виду его использование в качестве средства обмена, на которое полагаются сотни тысяч людей. О значение доллара в цифровой валюте говорят большинство заголовков, но они отвлекают от очень важного момента - невозможности быстро провести транзакцию.

За последние 24 часа объем продаж биткоинов приблизился к $29 млрд, что в пять раз больше, чем в ноябре. Биткоин, торгующийся на биржах, не влияет на блокчейн, потому что все действия происходят вне сети. Тем не менее, рекордный спрос на криптовалюту и огромный объем торгов косвенно сказывается на стоимости, так как пользователи ожидают отправки денег на биржах и с бирж.

Если биткойномания продолжится с сохранением текущего курса, 24-часовой объем торгов превысит среднесуточный уровень в $50 млрд, соответствующий объемам Нью-Йоркской фондовой биржи.

Председатель Royal Bank of Scotland Говард Дэвис охарактеризовал ситуацию как «иррациональное изобилие» и призвал биржи отложить введение фьючерсных торгов.

Ранее на этой неделе энтузиасты Биткоина подсмеивались над эфирумом, чей мемпул был забит криптокотиками, теперь испытать мега отставание пришёл и его черёд. И если раньше комиссия составляла $7, многие пользователи жаловались на то, что их транзакции не подтвердились в мемпуле в течение 24 часов и более, то потом она поднялась до $32.

Дико расходящаяся цена биткоина на крупных биржах теоретически создавала огромные возможности арбитража, но на практике никто не мог извлечь из них выгоду из-за засорения мемпула. И несмотря на то, что сейчас почти все новые блоки имеют размер более 1Мб, ликвидировать "пробку" в блокчейне удастся еще не скоро, так как процент использования Segwit-транзакций остается ниже 15%, а других способов увеличения пропускной способности сети так и н появилось.